Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó al presidente Javier Milei de “estafador, miserable y payaso” y volvió a contrastar su modelo de gestión con el del Gobierno nacional, en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.
Durante un acto en Pilar realizado este jueves, mientras el Presidente visitaba Lomas de Zamora, sostuvo que el ajuste del Gobierno no fue contra “la casta”, sino que afectó a trabajadores, jubilados, la industria nacional, la salud y la educación pública.
“El conflicto principal del país no es la casta contra los argentinos de bien. Las antinomias en Argentina siguen siendo las mismas de siempre: si va a haber un grupo concentrado que se lleva nuestra riqueza o si la riqueza y el bienestar es para el pueblo”, apuntó.
"Milei, el pueblo ya te descubrió: estafador, mentiroso y miserable empleado de las corporaciones. Payaso de los intereses concentrados de la Argentina”, afirmó con firmeza.
Además se refirió al escándalo de las coimas en Discapacidad que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, y otros funcionarios. “Le dijeron a la gente que el Estado es el enemigo, pero ahora muchos se están dando cuenta que no era por ahí. Que el enemigo no es el Estado, sino que si destruyen el Estado nos quedamos sin capacidades y sin democracia. Terminamos más excluyentes, pero, sobre todo, le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios y a quedársela toda. Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei”, indicó.
Por último, planteó que las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre representan “una oportunidad de oro” para discutir “qué provincia queremos y qué Estado queremos”. “O votan que no haya Estado, la motosierra y el topo que los quiere destruir o se hace cargo nuestro pueblo de lo que necesita y desea”, expresó.
“Una es la de Milei, que viene a destruir el Estado, los salarios, el bienestar, el trabajo argentino y la industria nacional. Y otra es la de Fuerza Patria, que viene a defender los derechos de los trabajadores, del pueblo; la cultura y la identidad bonaerense”, concluyó.