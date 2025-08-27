Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso" El gobernador de Buenos Aires criticó el modelo de país que propone el Gobierno nacional y advirtió sobre la importancia de las elecciones del 7 de septiembre. Por







Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó al presidente Javier Milei de “estafador, miserable y payaso” y volvió a contrastar su modelo de gestión con el del Gobierno nacional, en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Durante un acto en Pilar realizado este jueves, mientras el Presidente visitaba Lomas de Zamora, sostuvo que el ajuste del Gobierno no fue contra “la casta”, sino que afectó a trabajadores, jubilados, la industria nacional, la salud y la educación pública.

“El conflicto principal del país no es la casta contra los argentinos de bien. Las antinomias en Argentina siguen siendo las mismas de siempre: si va a haber un grupo concentrado que se lleva nuestra riqueza o si la riqueza y el bienestar es para el pueblo”, apuntó.

"Milei, el pueblo ya te descubrió: estafador, mentiroso y miserable empleado de las corporaciones. Payaso de los intereses concentrados de la Argentina”, afirmó con firmeza.

Además se refirió al escándalo de las coimas en Discapacidad que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, y otros funcionarios. “Le dijeron a la gente que el Estado es el enemigo, pero ahora muchos se están dando cuenta que no era por ahí. Que el enemigo no es el Estado, sino que si destruyen el Estado nos quedamos sin capacidades y sin democracia. Terminamos más excluyentes, pero, sobre todo, le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios y a quedársela toda. Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei”, indicó.