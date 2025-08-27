27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso"

El gobernador de Buenos Aires criticó el modelo de país que propone el Gobierno nacional y advirtió sobre la importancia de las elecciones del 7 de septiembre.

Por
Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: Estafador

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó al presidente Javier Milei de “estafador, miserable y payaso” y volvió a contrastar su modelo de gestión con el del Gobierno nacional, en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Aumentan los colegios privados en el AMBA
Te puede interesar:

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Durante un acto en Pilar realizado este jueves, mientras el Presidente visitaba Lomas de Zamora, sostuvo que el ajuste del Gobierno no fue contra “la casta”, sino que afectó a trabajadores, jubilados, la industria nacional, la salud y la educación pública.

“El conflicto principal del país no es la casta contra los argentinos de bien. Las antinomias en Argentina siguen siendo las mismas de siempre: si va a haber un grupo concentrado que se lleva nuestra riqueza o si la riqueza y el bienestar es para el pueblo”, apuntó.

"Milei, el pueblo ya te descubrió: estafador, mentiroso y miserable empleado de las corporaciones. Payaso de los intereses concentrados de la Argentina”, afirmó con firmeza.

Además se refirió al escándalo de las coimas en Discapacidad que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, y otros funcionarios. “Le dijeron a la gente que el Estado es el enemigo, pero ahora muchos se están dando cuenta que no era por ahí. Que el enemigo no es el Estado, sino que si destruyen el Estado nos quedamos sin capacidades y sin democracia. Terminamos más excluyentes, pero, sobre todo, le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios y a quedársela toda. Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei”, indicó.

Por último, planteó que las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre representan “una oportunidad de oro” para discutir “qué provincia queremos y qué Estado queremos”. “O votan que no haya Estado, la motosierra y el topo que los quiere destruir o se hace cargo nuestro pueblo de lo que necesita y desea”, expresó.

“Una es la de Milei, que viene a destruir el Estado, los salarios, el bienestar, el trabajo argentino y la industria nacional. Y otra es la de Fuerza Patria, que viene a defender los derechos de los trabajadores, del pueblo; la cultura y la identidad bonaerense”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kicillof supera en imagen positiva a Milei, revela una encuesta de Tres Punto Zero. 

A días de las elecciones legislativas, una encuesta asegura que Kicillof supera a Milei en imagen positiva 

Kicillof señaló que las denuncias contra el Gobierno tienen verosimilitud.
play

Kicillof, sobre el escándalo por coimas: "No alcanza con negarlo, lo tienen que explicar"

Axel Kicillof calificó de escabroso el caso de las coimas en Discapacidad y exigió celeridad de la Justicia.
play

Axel Kicillof calificó de "escabroso" el caso de las coimas en discapacidad y exigió celeridad de la Justicia

play

Kicillof, sobre las elecciones legislativas: "Hay que ponerle límite a Milei con el voto"

Miles de personas viajan todos los años desde distintos puntos del país para vivir la fiesta del disfraz.

La fiesta de disfraces más importante del país se muda de Paraná: cuál es la fecha y el nuevo lugar

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Kicillof volvió a criticar a Milei: "Tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en la Provincia"

Rating Cero

Thiago Medina le respondió a Daniela Celis por sus encuentros con La Tana. 

Thiago Medina admitió su infidelidad y le respondió a Daniela Celis: "Sin hacer tanto teatro"

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

play

Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.

Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

últimas noticias

El escándalo de las coimas en discapacidad empaña la campaña de La Libertad Avanza. 

Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

Hace 9 minutos
play
El DT de la Selección argentina habló en AFA Estudio.

Lionel Scaloni, íntimo: "Las redes sociales te matan porque ves cosas que no son reales"

Hace 29 minutos
play

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Hace 32 minutos
Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: Estafador, miserable y payaso.

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso"

Hace 32 minutos
El Turco García dio el salto a la política.

Lapidaria chicana del Turco García tras el escándalo entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en el Congreso

Hace 34 minutos