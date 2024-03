Victoria Villarruel: "Hay un morbo con el 24 de marzo"

En una entrevista televisiva la vicepresidenta afirmó que la "izquierda festeja el golpe" y que "parece que se les va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje ininterrumpido de hace 40 años".

De cara a un nuevo aniversario por el último golpe de Estado cívico militar, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un duro mensaje contra los organismo de derechos humanos y espacios políticos que exigen memoria, verdad y justicia y arremetió: "Existe un morbo con el 24 de marzo". En esa línea, bregó por la "memoria completa" y aseveró: "Los derechos humanos son también para los argentinos del hoy . Estamos en un estado democrático, si la izquierda quiere festejar el Golpe, allá ellos. Yo no lo festejo".

Villarruel se distanció de Milei: "No estoy de acuerdo con las Fuerzas Armadas en Rosario"

En una entrevista con TN, la presidenta del Senado se refirió a la marcha que se llevará a cabo el 24 de marzo en el Día de la Memoria y disparó: "Claramente hay un morbo con esa fecha , parece que a la izquierda se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje ininterrumpido de hace 40 años".

Ante la pregunta sobre los rumores de un posible indulto a genocidas condenados, la titular de la Cámara alta enfatizó que "no le consta" que se esté hablando "seriamente en el gobierno" de ese tema. "La solución a la cuestión de aquellos que están detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni la amnistía, una solución jurídica: el derecho no dice lo que se interpretó".

Con respecto a la denuncia de H.I.J.O.S en referencia al abuso y violencia con tintes políticos sufridos por una de sus militantes, la referente de La Libertad Avanza pidió que se expida la justicia y comparó el tema con el caso de Santiago Maldonado: "Durante varios años estuvieron hablando de Santiago Maldonado o Julio López y estaban ellos en el poder y nunca llegaron a la verdad. O cuando la verdad finalmente se supo no les gustó, entonces?".

"Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda", sentenció Villarruel.