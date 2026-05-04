La chicana de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni: "Que tengas una cascada de éxitos"

La vicepresidenta, que se mantiene distanciada del núcleo del Gobierno, cargó con ironía contra el jefe de Gabinete después de que el contratista Matías Tabar declarara que el funcionario le pagó u$s245.000 para refaccionar su casa en el country Indio Cuá.

La vicepresidenta Victoria Villarruel chicaneó implícitamente a Manuel Adorni , después de que el contratista Matías Tabar declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" para refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, Tabar expuso que entre los arreglos en la casa de Adorni en Indio Cuá se encuentra la instalación de una cascada por u$s3.500. En este marco, Villarruel saludó a un usuario de la red social X por su cumpleaños y, sin mencionarlo, se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete: "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!". La vicepresidenta se mantiene en tensión con el Gobierno, debido a que permanece distanciada del presidente Javier Milei.

Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. El periodista fue designado jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo al decreto 784/2025.

El responsable de las refacciones en la casa de Exaltación de la Cruz aportó una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Además, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito .

Pollicita había citado a Tabar para determinar cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024. Mientras se realizaban las obras del piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y la pileta, el funcionario de Milei alquiló una casa en el mismo country por u$s13.000, según el testimonio del contratista.

Quién es el próximo testigo que declarará por la investigación a Manuel Adorni

Este miércoles, se presentará ante la Justicia Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, compraron en el barrio porteño de Caballito. Miano actuó como nexo para la adquisición del inmueble junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso.

Por lo pronto, el ministro coordinador brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio. “Ya di las explicaciones”, aseguró.

En medio de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario se limitó a responder en base a las mismas declaraciones que hizo ante la Cámara de Diputados la semana pasada y retiró que sus viajes “personales” no fueron ocultos y reiteró: “Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”.

De igual modo, sobre los viajes aseguró él mismo afrontó los gastos que realizó con mi familia y aclaró que “jamás estuvieron ocultos” y que “no se trataron de obsequios de ningún tipo”. “Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública”, explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. “Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio”, completó en una repuesta que leyó.