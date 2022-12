Víctor Hugo Morales, desde Qatar: "Clarín está metido hasta la manija en la corrupción de esta Justicia"

Acerca de la negativa de los periodistas de Clarín de referirse al viaje a Lago Escondido, el comunicador de C5N expresó que "hablar de la mafia que fue a Lago Escondido y no mencionar a Clarín es una manera de culparse. Es muy claro por qué no están mencionando al Grupo. No sé si desde algún lugar a los periodistas les dará vergüenza o tienen miedo de los patrones. La cuestión es que los defienden pero no dicen 'Clarín'".