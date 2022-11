Víctor Hugo Morales: "Lanata es un pobre señorito y personaje"

El conductor aclaró que la imitación de Tarico en un programa de Radio Rivadavia sobre un participante de Gran Hermano 2022 no fue una predicción como publicó Clarín: "Alfa es un enviado del FMI para desestabilizar el gobierno de Alberto Fernández. Siempre hacen daño", expresó el humorista imitando a Víctor Hugo.

"Tengo un programa de radio a la mañana y a la noche estoy aquí (en alusión a C5N). A la mañana, al otro día en el que el tipo de Estados Unidos (sobre Alfa) habló en Gran Hermano, hice un comentario sobre Telefe, que es de Paramount y responde a la Embajada de Estados Unidos. Después vine al programa en C5N y dije lo mismo que había dicho por radio, no cambio", siguió el conductor para terminar de aclarar lo sucedido.

Asimismo, expuso que "un imitador imitó lo que había ocurrido y después lo venden a la gente como un gran anticipo", haciendo referencia a la noticia de Clarín, que fue titulada como "Ariel Tarico predijo el comentario editorial de Víctor Hugo Morales sobre Alfa, de Gran Hermano, y se hizo viral".

Luego, sobre la burla de Lanata, expresó: "Sirve como ejemplo para mostrarles a ustedes de lo que son capaces, hasta dónde llegan".

También explicó el motivo por el cual no criticó a Tarico por imitarlo: "Contra él no iba a salir a aclarar después de todos los elogios que recibió porque poco menos era un adivino. En su momento no me importó".

Por último, sostuvo que "Cristina Kirchner quiere evitar los robos de ese canal", sostuvo Víctor Hugo en referencia a los actos ilegales del Trece, donde se desempeña Lanata, y lo que sería una de las intenciones de la vicepresidenta en caso de volver a gobernar la Argentina.

Las principales definiciones de Víctor Hugo Morales