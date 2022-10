Víctor Hugo Morales: "El neoliberalismo es el gran fracaso universal"

El conductor Víctor Hugo Morales llevó a cabo su clásico editorial en su programa La Hora de Víctor Hugo por C5N . Este miércoles su comentario se tituló Riqueza para Pocos y advirtió que "el neoliberalismo fue tremendo para el trabajador, el neoliberalismo es el gran fracaso universal". En tanto, manifestó que "este gobierno recuperó el trabajo pero no el salario" .

Asimismo, el relator apuntó contra la derecha: "Tiene un poder terrible. Consiguió un gran poder de disciplinamiento" . Y agregó: "Hay gente que por ellos no se anima a hablar . Prácticamente toda la derecha en la Argentina es lamentable". A su vez, sobre el momento económico, aseveró que "se necesitan más de 128.00 pesos para no caer en la pobreza" .

Víctor Hugo también afirmó: "Hay millones de personas que no saben si van a poder comer esta noche". Al momento de profundizar sobre su opinión sobre la economía, informó que "según el calculo del Centro de Economía Política Argentina , se debería ganar entre 30.000 y 40.000 pesos más en la actualidad" y acerca del gobierno expuso: "No pudo revertir los 20 puntos de derrota. Se empató entre el salario y la inflación".

En sus declaraciones, lanzó críticas al expresidente Mauricio Macri: "Con él, el salario en dólares se perdió un 55%". Y siguió contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "La comida para los chicos en las escuelas es una vergüenza". Se mostró preocupado al advertir que "un día no vamos a poder más. El mundo está mostrando las dificultades que tiene".

Además fue contundente contra los "poderosos": "No quieren ceder ahora para hacer un pequeño congelamiento de precios. No dan una sola a favor de la gente". Afirmó que "las grandes ganadoras en este momento son las cerealeras" y amplió la visión para hacer hincapié en Europa: "Andan permanentemente en las calles en las ciudades porque no puede ser que los traten tan mal económicamente".

Las principales definiciones de Víctor Hugo Morales