Viaje de lujos y escándalo: cuánto gastó Martín Insaurralde en España

Según trascendió, entre los regalos que difundió en sus redes sociales, los objetos suntuosos que recibió Clerici son: una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en u$s2.100, una pulsera Cartier Love, valuada en u$s5.500, un reloj Rolex Datejust 36, valuado en u$s18.000, una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, de unos u$s 7.500 y una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, de alrededor de u$s2.000.

Insaurralde y Clerici Instagram

Al mismo tiempo, la pareja paseó durante un día en un yate llamado Bandido 90, una lujosa embarcación con cuatro camarotes, jacuzzi y barra con minibar. El precio por alquilar una jornada de ocho horas supera los $3 millones, que incluiría las bebidas, la tripulación y la posibilidad de hacer deportes acuáticos.

Insaurralde Clerici en Marbella Instagram

Bajo este último punto, la modelo explicó que se trató de una embarcación a la que le prestó un amigo de su hermana que vive en España y a quien fue a visitar y decidió tomarse unas “mini vacaciones” junto al exmarido de Jesica Cirio.

“Me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá, luego me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también. Besitos y ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo (que pasa rápido)”, aclaró Clerici en sus redes sociales.

Sofía Clerici Instagram

El sueldo de Martín Insaurralde que no condice con el ostentoso viaje a España

De acuerdo a la última declaración jurada de ahora exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde presentada ante la Justicia en 2022, solo posee una vivienda y dos plazos fijos en pesos por el equivalente a unos mil dólares.

Por su parte, su sueldo como jefe de Gabinete era de poco más de un millón de pesos (unos 3.000 dólares al valor oficial) antes de renunciar. Lo llamativo es que su patrimonio declarado no condice con este tipo de gastos, y al mismo tiempo por el costoso divorcio que afrontó a hace pocos meses atrás.

Ante ello, la situación judicial de Insaurralde se complica aún más: recibió tres denuncias realizadas por dirigentes de Juntos por el Cambio, para que se investiguen sus últimos movimientos financieros.