El descargo de Sofía Clerici tras el escándalo por su viaje junto a Martín Insaurralde

Esta viralización de las mini vacaciones de quien hasta hace algunas horas era jefe de Gabinete de ministros de la Provincia de Buenos Aires terminó con su renuncia, aceptada por el gobierno bonaerense. Tras ello, Clerici publicó una serie de historias donde en uno de ellos explicó las circunstancias en cómo llegaron al Mediterráneo.

La primera publicación la hizo momentos con un posteo de fondo negro y letras blancas escribió: “No dejan vivir en paz! Mal está la gente”.

Sofía Clerici Instagram

Tras varios posteos donde sus seguidores le brindaron su apoyo por el momento que está viviendo, la modelo posteó una imagen donde pide “más amor, por favor” y en la que ella le agrega: “Consejito del día: vivan más la vida y no la de otros”.

Sofía Clerici Instagram

En las últimas horas, no solo siguió subiendo imágenes del mar de Marbella y una de ella, sino que agregó un irónico descargo donde quiso aclarar “un poco porque como a la gente le encanta hablar sin saber” y dio su versión de los hechos: “Me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá, luego me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”.

Sofía Clerici Instagram

Y concluyó: “No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también. Besitos y ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo (que pasa rápido)”.