Las polémicas declaraciones públicas de Javier Milei sobre las islas Malvinas en los últimos 10 años

El Presidente tuvo un extenso recorrido por estudios de televisión antes de llegar a la función pública en 2021. ¿Qué dijo acerca de la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas y sobre la exprimera ministra británica Margaret Thatcher?

El vocero presidencial, Adrián Ravier , consideró que los elogios de Javier Milei a la exprimer ministra británica Margaret Thatcher están "sacados de contexto" y aseguró en conferencia de prensa que el Presidente está "tratando de recuperar las Malvinas todos los días" . Sin embargo, hay registro audiovisual desde 2018 sobre la postura del economista que lo contradice.

Antes de llegar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados a partir de las elecciones legislativas de 2021, el jefe de Estado recorría asiduamente estudios de televisión desde donde difundía la palabra de los economistas anarcoliberales y respondía sobre cualquier tema que se le consultara. Entre ellos, las islas Malvinas y Thatcher, la responsable del hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas que dejó un saldo de 323 argentinos muertos.

Recién en el discurso para el acto oficial del 2 de abril de este año, Milei defendió la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas sin mencionar la autodeterminación de los isleños.

Hace ocho años, Milei era un simple economista "polémico" o "punk" que llamaba la atención de los equipos de producción de programas como Pampita Online en Telefe, entonces conducido por Claudia Fontán . En su última participación, el libertario contó cómo su padre Norberto le había dado "una tremenda paliza" por cuestionar la Guerra de Malvinas en 1982, con 11 años.

"El 2 de abril, cuando Argentina recupera las Malvinas, estábamos en la casa de mi padrino y estaban todos muy exultantes y yo dije que era un disparate porque nos iban a hacer de goma y no le gustó y me dio una tremenda paliza", había rememorado Milei y había concluido: "Una situación como esa me permitió que yo no le tenga miedo a nada".

2022 - Javier Milei propuso que Inglaterra devuelva las islas Malvinas como "le devolvió Hong-Kong a China"

Tras ganar una banca en las elecciones legislativas de 2021, Milei explicó su propuesta para recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas "por la vía diplomática" en Animales Sueltos con Alejandro Fantino por América TV y comparó la situación con la colonia británica Hong Kong en China.

"Pasó un determinado tiempo, se cumplieron las determinadas metas, y automáticamente Inglaterra le devolvió Hong-Kong a China. Acá hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta la voluntad de las personas que viven en las islas porque viven en la línea de un país desarrollado y no en un país miserable como el que tenemos nosotros", había sentenciado el economista, defendiendo la autodeterminación de la población implantada en las islas.

Milei continuó: "Te tenés que sentar con los ingleses, porque hubo una guerra que ellos ganaron, y decir 'mirá, el territorio acorde a las definiciones le corresponde a Argentina'. Tratar de llegar a un acuerdo que al largo plazo implique que las islas vuelvan al país, pero sin que sea violento y que además contemple la posición de la gente que vive ahí".

Sin embargo, la soberanía de China sobre Hong Kong está condicionada hasta 2047. Si bien la colonia fue devuelta a la república en 1997 tras 155 años de ocupación británica, la Declaración Conjunta Sino-Británica firmada en 1984 había establecido que los sistemas económicos y sociales de Hong Kong permanecerían relativamente sin cambios durante 50 años. Esta porción de territorio todavía no está plenamente incorporada al país, sino que se trata de una Región Administrativa Especial.

2023 - La admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher

Milei confesó a todo el país su admiración por Thatcher durante el debate presidencial previo a las elecciones de 2023 y la definió como una "gran líder" en la historia de la humanidad por su "rol significativo en la caída del Muro de Berlín". Además, el libertario realizó una comparación deportiva para enfatizar su reivindicación.

"Es como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, (Johan) Cruyff la rompió e hizo un desastre... vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador", había señalado el entonces candidato presidencial por La Libertad Avanza cambiándole la nacionalidad al futbolista holandés y a todo el equipo responsable de la derrota de la Albiceleste.

El diputado insistió: "O con los goles que (Kylian) Mbappé nos hizo en la final (del Mundial de Qatar 2022), vos tendrías que despreciarlo por eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos".

2024 - Javier Milei ratificó su admiración por Margaret Thatcher y sumó a Ronald Reagan y Winston Churchill

Con casi seis meses como Presidente, Milei ratificó su admiración por la exprimera ministra de Gran Bretaña en una entrevista con la cadena británica BBC, la describió como "brillante" y consideró "muy intelectualmente precario" criticar a alguien "por su nacionalidad o raza".

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?", había preguntado el jefe de Estado desde la Casa Rosada.

En esta oportunidad, Milei no mencionó su propuesta de repetir el modelo de Hong Kong en las Islas Malvinas. "Puede ser que hoy no lo quieran negociar y más tarde en el tiempo sí lo quieran hacer", consideró el economista sobre la negativa de Inglaterra a debatir su usurpación.

Un mes después celebró el apoyo de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y arremetió contra el "nacionalismo de pacotilla y berreta". El mandatario habló de "acciones claras y resultados concretos" en pos de obtener una victoria diplomática.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos.

VLLC! https://t.co/JJpvkVQuCc — Javier Milei (@JMilei) June 27, 2025

2025 - La defensa de Javier Milei de la autodeterminación de la población implantada por Inglaterra en las islas Malvinas

Tanto en el discurso por el Día del Veterano y los Caídos de Malvinas como en una entrevista al medio británico The Telegraph, Milei insistió con la autodeterminación "de los isleños".

En el acto oficial por el 2 de abril había ratificado su defensa de la soberanía argentina, pero había advertido: "Dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros".

Mientras que el autor del artículo publicado el 29 de diciembre de 2025 en The Telegraph había señalado que Milei "dice que el territorio (por las Islas Malvinas) debería regresar a la Argentina sólo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".