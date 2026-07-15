15 de julio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores"

Antes del duelo de semifinales por el Mundial 2026 de la Selección argentina contra Inglaterra, la vicepresidenta se expresó sobre la rivalidad y calificó a los ingleses de "invasores". "Es Malvinas, es el Diego, la última de Leo", escribió en X.

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Victoria Villarruel y una nueva diferencia con el Gobierno.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel.
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"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió en su cuenta de X .

Esto contrasta con la postura del Gobierno, a favor de la FIFA, que a horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtió que los hinchas argentinos no podrán entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas.

La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien reiteró que estará prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".

Noticia en desarrollo.-

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