Victoria Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores" Antes del duelo de semifinales por el Mundial 2026 de la Selección argentina contra Inglaterra, la vicepresidenta se expresó sobre la rivalidad y calificó a los ingleses de "invasores". "Es Malvinas, es el Diego, la última de Leo", escribió en X. Por Agregar C5N en









Victoria Villarruel y una nueva diferencia con el Gobierno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó sobre el partido de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en una toma de distancia de la postura conciliadora y más cercana a los intereses británicos que sostiene el Gobierno sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La titular del Senado se refirió a los ingleses como "piratas usurpadores" e "invasores".

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió en su cuenta de X .

Esto contrasta con la postura del Gobierno, a favor de la FIFA, que a horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtió que los hinchas argentinos no podrán entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas.

La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien reiteró que estará prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".