Una agrupación de familiares de víctimas de la AMIA cuestionó el homenaje del Gobierno a Carlos Menem

Para luego agregar que "durante años, lo querellamos por su evidente participación en el desvío de la investigación y posterior encubrimiento".

"Parece que no alcanza con que haya muerto impune y ahora se lo reivindica, cuando es uno de los mayores responsables de que hoy no tengamos ni verdad ni justicia", concluyeron.

Javier Milei lloró en el homenaje a Carlos Menem y reveló la predicción que le realizó el expresidente

Durante el acto de inauguración del busto de Carlos Menem en Casa Rosada, Javier Milei se emocionó al recordar una charla donde el exmandatario le vaticinó que llegaría a ser presidente de la Argentina, a pesar de que el libertario aún no había lanzado su carrera política.

"Programamos una visita a la casa de Carlos, y cuando llegué me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo, y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre: 'Vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento'", reveló.

Emocionado, Milei aclaró que trató de rechazar la predicción del expresidente. "Le dije: 'Carlos, yo odio la política'. Y me dice: 'Vos escuchame, nunca me equivoco'. Después tuvimos toda una charla de economía, muy buena por cierto. Interrumpió la charla y me volvió a decir lo mismo, y yo me resistía", sostuvo.

Añadió que Menem repitió su vaticinio por tercera vez mientras se despedían. "Cuando nos íbamos, me volvió a repetir lo que me dijo cuando me había recibido. Yo ya no tenía fuerzas para decirle que no; frente a un hombre con tanto olfato, no había más argumentos, más allá de que acertó", reconoció.