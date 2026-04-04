El descargo del funcionario echado por Sandra Pettovello: "No cometí ningún acto ajeno a la ley"

Leandro Massaccesi realizó una extensa publicación, en la que lamentó su salida del Ministerio de Capital Humano, aunque aclaró que el acceso al crédito hipotecario en Banco Nación por casi u$s420 millones fue "completamente transparente" y lo sacó junto a su pareja "cumpliendo con todos los requisitos”.

Leandro Massaccesi , el exjefe de Gabinete de Capital Humano al que Sandra Pettovello le pidió la renuncia por sacar un crédito hipotecario millonario en Banco Nación, realizó un descargo en redes sociales al asegurar que "no cometí ningún acto ajeno a la ley" .

Mediante una extensa publicación en su cuenta de X el ahora exfuncionario defendió y aclaró: “No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.

Sobre el mismo punto, detalló que la solicitud del crédito hipotecario al Banco Nación “fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida” . “Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”, agregó.

“Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener. Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano” , refirió en X Leandro sobre su salida de la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

En el mismo sentido, concluyó: "Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano. Donde, junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente— impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido".

El descargo de Leandro Massaccesi en X

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leandromass/status/2040426182697508876&partner=&hide_thread=false A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

Créditos hipotecarios del Banco Nación: los funcionarios y legisladores oficialistas involucrados

Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas tuvieron acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta u$s350.000. La información proviene de la Central de Deudores del Banco Central y cobró estado público en las últimas horas.

Entre los beneficiarios con las sumas más altas figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos funcionarios obtuvieron préstamos por el tope de la cifra al momento de la adjudicación.

La lista del equipo económico incluye además al actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un monto de u$s276.000. A su vez, los registros mencionan a Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con más de u$s200.000, y a Juan Pablo Carreira, del área de comunicación, con unos u$s77.000.

El beneficio también alcanzó a diputados afines al Gobierno como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con sumas entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros legisladores del mismo espacio aparecen con créditos cercanos a los u$s145.000.

Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.

La situación movilizó a la oposición legislativa ante posibles desigualdades en el acceso al crédito. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para investigar si hubo condiciones especiales, conflictos de interés o fallas de control de la SIGEN respecto a la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.