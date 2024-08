Un periodista denunció amenazas de muerte por parte de trolls libertarios y responsabilizó a Javier Milei por los hechos

Todo comenzó en la conferencia de prensa del día martes, cuando el periodista español Javier Negre, simpatizante del partido de ultraderecha Vox y del Gobierno argentino, atacó a sus colegas acusándolos de tener "doble vara" por no preguntar en la sala sobre la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández.

Esa situación generó tensión entre los periodistas que acusaron a Negre de querer provocar con mentiras y agravios. El martes por la noche Milei retuiteó en su cuenta de X un video en el que mostraba al español como víctima de censura y de ataques de sus compañeros, sin mostrar la totalidad de los hechos.

Tras la publicación del Presidente, Peralta denunció haber recibido múltiples amenazas a través de sus redes sociales y de su teléfono celular. ¿Por qué el presidente retuiteó esa mentira de que se lo censuró, que yo increpé? Es mentira, como un Presidente no puede retuitear eso. ¿No lo chequea?. A mi me llega a pasar algo... porque me dijeron que me iban a cortar en pedacitos y cosas que no puedo reproducir, es gravísimo. Espero que no se repita", denunció el periodista.

"El Presidente retuiteó un video donde estuvo diciendo una serie de mentiras ¿Por qué no lo chequea con nosotros? Es mentira lo que dice. El presidente dice que tiene todo el derecho a defenderse y es verdad. Yo también tengo derecho a defenderme y a defender mi trabajo. Este periodista está llamando a mi medio a pedir que me echen. A mi toda la noche están 50 mil trolls atacando en base a la línea que retuiteó el Presidente. Es gravísimo".

Ante la acusación de Peralta, Adorni negó que el Gobierno tenga trolls. "Son todos oficialistas casualmente. Son de La Libertad Avanza. Tienen la cara del presidente", señaló el periodista. "Es una conjetura que tenés la libertad y todo el derecho de hacerla pero que estás equivocado", respondió el vocero. "¿El gobierno niega que tiene trolls acá dentro pegándonos permanentemente?", preguntó el periodista. "El gobierno no tiene trolls", retrucó el vocero.

"La cuenta de vocería nos quiere siempre desprestigiar, por eso hay dos periodistas acá adentro para desprestigiarnos también. No se puede engañar así. Fake news se hacen muy fáciles y después que un ejército de trolls te ataque. El ejército es muy violento", completó Peralta.