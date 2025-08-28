Un diputado negó maniobras para boicotear la comisión $LIBRA: "Al Gobierno le conviene que se investigue"

El diputado tucumano, uno de los "radicales con peluca" que se sumó al interbloque oficialista, aseguró que el objetivo "es acompañar al Gobierno, pero que la comisión pueda funcionar". "Tengo toda la expectativa en que está la buena fe del Presidente", sostuvo.

El diputado radical Mariano Campero, integrante del bloque Liga del Interior-ELI y aliado de La Libertad Avanza (LLA), negó que hayan existido maniobras del oficialismo para bloquear la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA y aseguró que "al Gobierno le conviene que se investigue".

La comisión votó a sus autoridades este jueves por la tarde durante una reunión que se realizó en el Anexo C de la Cámara de Diputados, a pesar de la resistencia del bloque oficialista. "LLA y sus aliados intentaron frenar la comisión $LIBRA: salieron a la terraza del anexo para no dar quorum y que no funcione", informó la periodista Daniela Gian en De Una por C5N.

Campero, uno de los llamados "radicales con peluca" que se sumó este año al interbloque de LLA, negó que haya existido esa maniobra. "Estaba afuera como todos pero, apenas empezó la reunión, estuvimos adentro. Antes del horario estaba conversando, como cualquier ser humano; cuando fue el horario, estuvimos presentes, salió quorum y la comisión está andando", sostuvo.

En ese sentido, consideró "necesario" terminar "con cualquier sospecha de corrupción". "Creo que es la enfermedad más grave que ha golpeado nuestro país. (Javier) Milei ganó el primer debate cultural: el equilibrio fiscal. Y ahora se somete al segundo debate cultural, que es terminar con la corrupción", analizó.

Sin embargo, evitó referirse a una eventual convocatoria de la comisión para que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, dé explicaciones sobre el caso $LIBRA. "Sería sano que se llegue a donde sea necesario llegar, por así decirlo", deslizó.

Mariano Campero Campero aseguró que su idea es "acompañar al Gobierno" desde el Congreso.

"Nuestra idea es acompañar al Gobierno, pero que la comisión pueda funcionar. No son dos cosas incompatibles. Yo formo parte desde hoy y me parece necesario ser implacables", agregó Campero, quien se sumó a la comisión en reemplazo de su compañero de bloque Francisco Monti.

Consultado sobre los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el legislador consideró que "se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias". "La Justicia tiene que investigar. Le conviene a Milei y al Gobierno que se investigue y que se siga con el crédito y la confianza que tienen los argentinos", sostuvo.

"Spagnuolo está en su peor situación. Uno escucha los audios y dice: es víctima o victimario. Me parece que, lejos de su expectativa, se termina dando su pesadilla, porque hoy parece ser él el culpable de todo. No digo que tengo plena confianza, pero sí soy de los que pone el cuero y tengo toda la expectativa en que está la buena fe del Presidente de terminar con la corrupción", afirmó.

Ante la pregunta de si pondría "las manos en el fuego" por los funcionarios del Gobierno, en alusión a la frase de Martín Menem, Campero evitó dar una respuesta directa. "Pongo las manos por mi mujer, que le mando un saludo. Por el Gobierno, pongo el cuero", concluyó.

Luego de la entrevista del diputado con C5N, la comisión eligió como presidente al legislador de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro. "El oficialismo y los aliados no están en la comisión, abandonaron la sala del anexo de Diputados diciendo que no iban a convalidar esta investigación", informó Gian.