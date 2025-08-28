28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un diputado negó maniobras para boicotear la comisión $LIBRA: "Al Gobierno le conviene que se investigue"

El diputado tucumano, uno de los "radicales con peluca" que se sumó al interbloque oficialista, aseguró que el objetivo "es acompañar al Gobierno, pero que la comisión pueda funcionar". "Tengo toda la expectativa en que está la buena fe del Presidente", sostuvo.

Por

Campero aseguró que "pone el cuero" por el Gobierno en el Congreso.

El diputado radical Mariano Campero, integrante del bloque Liga del Interior-ELI y aliado de La Libertad Avanza (LLA), negó que hayan existido maniobras del oficialismo para bloquear la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA y aseguró que "al Gobierno le conviene que se investigue".

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica.
Te puede interesar:

Tras meses de bloqueo oficialista, se destrabó la Comisión $LIBRA y será presidida por Maximiliano Ferraro

La comisión votó a sus autoridades este jueves por la tarde durante una reunión que se realizó en el Anexo C de la Cámara de Diputados, a pesar de la resistencia del bloque oficialista. "LLA y sus aliados intentaron frenar la comisión $LIBRA: salieron a la terraza del anexo para no dar quorum y que no funcione", informó la periodista Daniela Gian en De Una por C5N.

Campero, uno de los llamados "radicales con peluca" que se sumó este año al interbloque de LLA, negó que haya existido esa maniobra. "Estaba afuera como todos pero, apenas empezó la reunión, estuvimos adentro. Antes del horario estaba conversando, como cualquier ser humano; cuando fue el horario, estuvimos presentes, salió quorum y la comisión está andando", sostuvo.

En ese sentido, consideró "necesario" terminar "con cualquier sospecha de corrupción". "Creo que es la enfermedad más grave que ha golpeado nuestro país. (Javier) Milei ganó el primer debate cultural: el equilibrio fiscal. Y ahora se somete al segundo debate cultural, que es terminar con la corrupción", analizó.

Sin embargo, evitó referirse a una eventual convocatoria de la comisión para que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, dé explicaciones sobre el caso $LIBRA. "Sería sano que se llegue a donde sea necesario llegar, por así decirlo", deslizó.

Mariano Campero
Campero aseguró que su idea es

Campero aseguró que su idea es "acompañar al Gobierno" desde el Congreso.

"Nuestra idea es acompañar al Gobierno, pero que la comisión pueda funcionar. No son dos cosas incompatibles. Yo formo parte desde hoy y me parece necesario ser implacables", agregó Campero, quien se sumó a la comisión en reemplazo de su compañero de bloque Francisco Monti.

Consultado sobre los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el legislador consideró que "se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias". "La Justicia tiene que investigar. Le conviene a Milei y al Gobierno que se investigue y que se siga con el crédito y la confianza que tienen los argentinos", sostuvo.

"Spagnuolo está en su peor situación. Uno escucha los audios y dice: es víctima o victimario. Me parece que, lejos de su expectativa, se termina dando su pesadilla, porque hoy parece ser él el culpable de todo. No digo que tengo plena confianza, pero sí soy de los que pone el cuero y tengo toda la expectativa en que está la buena fe del Presidente de terminar con la corrupción", afirmó.

Ante la pregunta de si pondría "las manos en el fuego" por los funcionarios del Gobierno, en alusión a la frase de Martín Menem, Campero evitó dar una respuesta directa. "Pongo las manos por mi mujer, que le mando un saludo. Por el Gobierno, pongo el cuero", concluyó.

Luego de la entrevista del diputado con C5N, la comisión eligió como presidente al legislador de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro. "El oficialismo y los aliados no están en la comisión, abandonaron la sala del anexo de Diputados diciendo que no iban a convalidar esta investigación", informó Gian.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Daniel Arroyo: "Estamos ante una situación catastrófica de la atención de las personas con discapacidad"

Argenzuela reveló los chat privados entre Lilia Lemoine con Martín Menem tras el escándalo en Diputados

Argenzuela reveló los chat privados entre Lilia Lemoine con Martín Menem tras el escándalo en Diputados

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
play

El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

El Congreso totalmente vallado en una nueva marcha de jubilados. 

Los jubilados volvieron a marchar para rechazar el veto de Milei

play

Escándalo entre Lemoine y Pagano en el Congreso: "Una persona que no está en sus condiciones"

Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Rating Cero

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 12 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 20 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 27 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 54 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora