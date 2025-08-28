Maximiliano Ferraro, tras ser designado presidente de la Comisión $LIBRA: "El Gobierno es alérgico al Congreso"

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, recientemente designado como el presidente de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, cuestionó la postura del Gobierno sobre las citaciones del Congreso y advirtió que hay "muchos funcionarios alérgicos al Parlamento y no están dispuestos a venir".
En diálogo con Argenzuela, por C5N, Ferraro cargó contra la administración libertaria por incumplir las distintas citaciones de los funcionarios al Congreso: "Este es un Gobierno que tiene muchos funcionarios alérgicos al Parlamento y no están dispuestos a venir. No entienden que eso le haría bien al funcionamiento institucional y al propio Gobierno, pero lo resolveremos con el reglamento de funcionamiento interno".
En tanto, se refirió a la oposición de La Libertad Avanza. "Venimos de un largo camino de obstáculos bajo el único propósito u objetivo que perseguía La Libertad Avanza, que era que esta comisión no pueda cumplir con su rol de investigar y ahora pudimos elegir presidente y secretario. Reservamos la vicepresidencia para La Libertad Avanza y sus aliados y ojalá que puedan completar la nómina de autoridades de esta comisión", marcó.
También explicó el funcionamiento de la comisión: "Fijamos todos los martes a las 16 para que esta comisión trabaje hasta el 10 de noviembre. Los diputados integrantes de esta comisión tendrán que elevar las propuestas para ser consideradas por la comisión para futuras citaciones, exhortos u oficios que libremos para cumplir con la hipótesis de investigación y trabajo".
"El lunes presentaremos unas consideraciones preliminares que serán un adelanto del trabajo a partir del martes, cuando también definamos el reglamento de funcionamiento y salgan todas las citaciones que consideremos oportunas para cumplir con algo que se nos impidió durante todo este momento", agregó en esta línea.
Maximiliano Ferraro: "Tienen que dejar de hacer chiquilinadas"
Por otro lado, Ferraro remarcó el papel de la Cámara baja: "Tenemos muy en claro cuál es el rol de la Justicia federal en Argentina y el de la Justicia en Estados Unidos pero también tienen que dejar de hacer chiquilinadas y entender cuál es el rol de la Cámara de Diputados, que es no renunciar al derecho que le asiste de controlar el Poder Ejecutivo y al derecho de saber de la sociedad para que no se garantice impunidad".
"No hicimos nada que haya contrariado la Constitución Nacional y el reglamento. Los pasos que llevamos adelante, sorteando todos los objetos que nos ponían en el medio y las especulaciones políticas, los hicimos construyendo una mayoría significativa en el recinto de la Cámara de Diputados", señaló.
También remarcó: "El máximo intérprete del reglamento no es el presidente de la Cámara, sino el propio recinto y así lo hicimos el 20 de agosto cuando votamos la resolución para poder destrabar esta Comisión Investigadora".