Maximiliano Ferraro, tras ser designado presidente de la Comisión $LIBRA: "El Gobierno es alérgico al Congreso"

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, recientemente designado como el presidente de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, cuestionó la postura del Gobierno sobre las citaciones del Congreso y advirtió que hay "muchos funcionarios alérgicos al Parlamento y no están dispuestos a venir".

En diálogo con Argenzuela, por C5N, Ferraro cargó contra la administración libertaria por incumplir las distintas citaciones de los funcionarios al Congreso: "Este es un Gobierno que tiene muchos funcionarios alérgicos al Parlamento y no están dispuestos a venir. No entienden que eso le haría bien al funcionamiento institucional y al propio Gobierno, pero lo resolveremos con el reglamento de funcionamiento interno".

En tanto, se refirió a la oposición de La Libertad Avanza. "Venimos de un largo camino de obstáculos bajo el único propósito u objetivo que perseguía La Libertad Avanza, que era que esta comisión no pueda cumplir con su rol de investigar y ahora pudimos elegir presidente y secretario. Reservamos la vicepresidencia para La Libertad Avanza y sus aliados y ojalá que puedan completar la nómina de autoridades de esta comisión", marcó.

También explicó el funcionamiento de la comisión: "Fijamos todos los martes a las 16 para que esta comisión trabaje hasta el 10 de noviembre. Los diputados integrantes de esta comisión tendrán que elevar las propuestas para ser consideradas por la comisión para futuras citaciones, exhortos u oficios que libremos para cumplir con la hipótesis de investigación y trabajo".

"El lunes presentaremos unas consideraciones preliminares que serán un adelanto del trabajo a partir del martes, cuando también definamos el reglamento de funcionamiento y salgan todas las citaciones que consideremos oportunas para cumplir con algo que se nos impidió durante todo este momento", agregó en esta línea.