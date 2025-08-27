27 de agosto de 2025 Inicio
Argenzuela reveló los chat privados entre Lilia Lemoine con Martín Menem tras el escándalo en Diputados

Mientras Guillermo Francos exponía en la Cámara baja, la diputada libertaria protagonizó un insólito enfrentamiento con Marcela Pagano. Después, mensajes filtrados revelaron cómo intercambió comentarios con el presidente del cuerpo.

El escándalo que protagonizaron las legisladoras Lilia Lemoine y Marcela Pagano en plena sesión de la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo con la filtración de los mensajes de Whatsapp que la libertaria intercambió con el presidente del cuerpo, Martín Menem, inmediatamente después del cruce.

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

El episodio ocurrió este miércoles, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba un nuevo informe de gestión. En ese contexto, Pagano, que se fue del bloque de La Libertad Avanza para conformar Coherencia, pidió la palabra para consultarle sobre la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), envuelta en un escándalo de corrupción. Pero la escena se desvió cuando Lemoine decidió pararse delante de su banca, tapando su visión hacia Francos.

“Al señor jefe de Gabinete, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo… le pido por favor a la diputada que se corra porque quisiera mirarlo”, reclamó Pagano. La situación derivó en gritos y en acusaciones directas: “¡Miren lo que hace, es el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones!”, lanzó la experiodista en medio del desorden del recinto.

Tras el incidente, la transmisión oficial mostró cómo Lemoine regresaba a su banca, aunque no cesaba de hacer gestos hacia Pagano. Minutos más tarde trascendieron los chats que mantuvo con Martín Menem, donde la legisladora intentó justificar su actitud.

Los mensajes:

  • Lemoine: “Yo me puedo parar donde quiera”.

  • Menem: “Se pone nerviosa”.

  • Lemoine: “Yo lo miraba a Francos y se jijea”.

  • Lemoine: “Además es de Santiago Caputo. Si mi celu tiene el sticker de…” (mensaje que quedó inconcluso).

Los textos revelan el tono descontracturado con el que Lemoine y Menem comentaban lo ocurrido, mientras en el recinto aún persistía el malestar por la pelea.

El choque expone tensiones internas en el bloque de La Libertad Avanza y ocurre en un momento sensible para el oficialismo, que enfrenta crecientes cuestionamientos por los audios que involucran al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en supuestos pedidos de coimas que rozan a figuras del círculo íntimo de Javier Milei, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

El descargo de Marcela Pagano

Luego del insólito enfrentamiento que protagonizó en Diputados con Lilia Lemoine, Pagano habló con Argenzuela y lanzó duras acusaciones contra la conducción libertaria en el Congreso. “Es lo que vivo desde que arranqué a trabajar en este espacio”, afirmó, en relación al episodio en el que Lemoine se interpuso frente a su banca mientras realizaba una pregunta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“El presidente de la Cámara, Martín Menem, que evidentemente está muy nervioso, pretende callarnos poniendo a una persona que claramente no está en pleno uso de sus facultades a hacer lo que nadie haría. Ese es el papelón que se vio hoy y el ridículo, pero no lograron callarme”, sostuvo Pagano.

La diputada fue más allá y vinculó directamente a Menem con un escándalo empresarial: “Menem está nervioso por los vínculos con la droguería suizo, no lo puede esconder y manda a hacer estos papelones que son de quinto año de la secundaria. Pero no hay que correr el foco: yo le pregunté lo que le quería preguntar al jefe de Gabinete”.

En ese sentido, aseguró que lo ocurrido en el recinto refleja las internas del oficialismo: “Lo que está pasando es una pulseada de poder dentro del Gobierno. No podemos permitir que esto se lleve puesto la salud del Presidente. Creo que nadie lo está cuidando. Están pulseando por ver quién se queda con la inteligencia del país y el poder dentro del gabinete. Es una verdadera vergüenza”.

Finalmente, reclamó avanzar sobre las denuncias de corrupción que golpean a la Casa Rosada: “Que se investigue a todo el entorno del Presidente y a todos los señalados en los audios de Spagnuolo. Empezando por los Menem”.

