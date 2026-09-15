Causa Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner harán un anuncio clave sobre el reclamo ante la ONU Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego darán una conferencia este martes en el NH Hotel. Presentarán novedades sobre la denuncia por presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por Agregar C5N en









La exmandataria en el balcón de su departamento en San José 1111.

Los abogados de Cristina Kirchner ofrecerán este martes una conferencia de prensa para realizar anuncios sobre el planteo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la sentencia dictada en la causa Vialidad.

Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a los medios a las 15 en el NH Hotel, ubicado en el Microcentro porteño. Allí anticiparon que darán a conocer “información de relevancia” vinculada con la comunicación individual que presentaron a fines de julio ante el organismo internacional.

La presentación cuestiona el proceso judicial que terminó con la condena de la expresidenta, su posterior encarcelamiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según los letrados, durante el proceso se vulneraron ocho garantías contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Valim y Borrego, los abogados que trabajan junto a Carlos Beraldi. En el escrito, la defensa sostiene que la condena tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de Cristina Kirchner y cuestiona la legalidad de la inhabilitación de por vida. También plantea objeciones sobre la atribución de responsabilidades administrativas a la exmandataria y sostiene que se afectó su derecho a ejercer una defensa adecuada.

Las ocho violaciones que denuncia la defensa Los abogados plantearon ante la ONU presuntas vulneraciones de distintos derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Derecho a votar y ser elegido: sostienen que el proceso buscó impedir una futura candidatura y que la inhabilitación perpetua restringe de manera indebida sus derechos políticos.





sostienen que el proceso buscó impedir una futura candidatura y que la inhabilitación perpetua restringe de manera indebida sus derechos políticos. Derecho a un juicio justo: cuestionan que se le hayan atribuido responsabilidades sobre actos administrativos que, según la defensa, no estaban dentro de sus competencias constitucionales.





cuestionan que se le hayan atribuido responsabilidades sobre actos administrativos que, según la defensa, no estaban dentro de sus competencias constitucionales. Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial: denuncian irregularidades en la asignación de causas y cuestionan la independencia de jueces y fiscales por sus presuntos vínculos con dirigentes opositores.





denuncian irregularidades en la asignación de causas y cuestionan la independencia de jueces y fiscales por sus presuntos vínculos con dirigentes opositores. Presunción de inocencia: afirman que durante el proceso existió desde el comienzo una presunción de culpabilidad contra la expresidenta.





afirman que durante el proceso existió desde el comienzo una presunción de culpabilidad contra la expresidenta. Tiempo y medios adecuados para preparar la defensa: sostienen que se incorporaron elementos probatorios de otros expedientes sin que la defensa tuviera una posibilidad efectiva de controvertirlos.





sostienen que se incorporaron elementos probatorios de otros expedientes sin que la defensa tuviera una posibilidad efectiva de controvertirlos. Revisión de la condena por un tribunal superior: cuestionan que la Cámara de Casación haya analizado de manera efectiva los planteos realizados por la defensa.





cuestionan que la Cámara de Casación haya analizado de manera efectiva los planteos realizados por la defensa. Prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos: señalan que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas previamente y que esos procesos habían terminado con archivos o sobreseimientos.





señalan que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas previamente y que esos procesos habían terminado con archivos o sobreseimientos. Derecho a un recurso efectivo: sostienen que el sistema judicial argentino no brindó una vía efectiva para revisar la condena y cuestionan que la actual composición de tres miembros de la Corte Suprema permita un examen independiente.