Causa Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner harán un anuncio clave sobre el reclamo ante la ONU

Los abogados de Cristina Kirchner ofrecerán este martes una conferencia de prensa para realizar anuncios sobre el planteo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la sentencia dictada en la causa Vialidad.
Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a los medios a las 15 en el NH Hotel, ubicado en el Microcentro porteño. Allí anticiparon que darán a conocer “información de relevancia” vinculada con la comunicación individual que presentaron a fines de julio ante el organismo internacional.
La presentación cuestiona el proceso judicial que terminó con la condena de la expresidenta, su posterior encarcelamiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según los letrados, durante el proceso se vulneraron ocho garantías contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Valim y Borrego, los abogados que trabajan junto a Carlos Beraldi.
En el escrito, la defensa sostiene que la condena tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de Cristina Kirchner y cuestiona la legalidad de la inhabilitación de por vida. También plantea objeciones sobre la atribución de responsabilidades administrativas a la exmandataria y sostiene que se afectó su derecho a ejercer una defensa adecuada.
Las ocho violaciones que denuncia la defensa
Los abogados plantearon ante la ONU presuntas vulneraciones de distintos derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: