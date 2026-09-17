Estaba hospitalizado: murió un legendario periodista deportivo que dejó una huella en la profesión

El periodismo deportivo internacional viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Juan Vané uno de sus más emblemáticos exponentes a los 97 años en Miami, Florida . El histórico comunicador venezolano permanecía internado padeciendo complicaciones de salud producto de una severa caída sufrida semanas atrás.

Su lamentable partida deja un vacío irreparable en la prensa hispana, donde construyó un legado indiscutible a lo largo de más de siete décadas de ejercicio profesional. Colegas y medios de comunicación expresan sus condolencias ante la pérdida de una figura fundamental que transformó la crónica deportiva.

Nacido en Caracas el 10 de enero de 1929 bajo el nombre de José Rafael Machado Yánez, adoptó su célebre seudónimo profesional combinando los términos "Juan Bimba" y "Venezuela" . Con ese sello propio erigió una carrera excepcional que se extendió por más de 70 años dedicados plenamente a la comunicación.

Su presencia fue constante en los medios impresos, la radio y la televisión de toda América Latina, destacándose por una voz analítica y un estilo inconfundible. A lo largo de su prolífica trayectoria tuvo el hito de cubrir 45 Series Mundiales de manera consecutiva, demostrando un compromiso inquebrantable con la profesión.

Uno de sus aportes más significativos fue la emblemática columna Juan Vené en la Pelota, espacio que durante décadas se convirtió en una referencia obligada. "El béisbol es la vida misma explicada sobre el terreno de juego" , solía manifestar al reflexionar sobre la pasión, la lírica y la disciplina que exigía la cobertura de este deporte.

Como integrante de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), se convirtió en uno de los primeros periodistas hispanos con derecho a voto para el Salón de la Fama de Cooperstown. Sobre esta valiosa responsabilidad, afirmó en su momento: "Votar por la inmortalidad deportiva exige un respeto absoluto por la historia y la objetividad periodística".

En el año 2014 su trayectoria recibió la máxima distinción al ser exaltado al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano por su inestimable contribución. Durante aquel histórico homenaje expresó emocionado: "Todo el trabajo de una vida se justifica cuando ves que tu voz y tu pluma sirvieron para acompañar a miles de fanáticos cada día".

Hoy, la prensa y la televisión del continente rinden tributo a un maestro de la comunicación que supo informar y educar a varias generaciones. Su impronta perdurará como un referente de la época de oro de la crónica deportiva en la región.