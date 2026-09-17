Tragedia en los Alpes: murió la atleta canadiense ganadora de "4 Refugios" en Bariloche La corredora especializada en la disciplina de skyrunning sufrió una caída en el descenso del monte Cervino, en la frontera entre Italia y Suiza. Tras semanas de búsqueda la dieron por muerta. Tenía 38 años. Por Agregar C5N en









La corredora desapareció en el monte Cervino y la dieron por muerta tras varias semanas de búsqueda. Redes sociales

La corredora canadiense Kalie McCrystal murió luego de sufrir un accidente mientras trataba de ascender el monte Cervino (Matterhorn), una de las cumbres más exigentes de los Alpes, en la frontera entre Italia y Suiza.

La deportista era especialista en la disciplina de skyrunning -carreras de montaña en terrenos técnicos y con alto desnivel-, y tras varios días de búsqueda, los servicios de rescate la dieron por muerta. La noticia fue confirmada por su familia luego varios días de intensa búsqueda en el lugar. Tenía 38 años.

McCrystal estaba desaparecida desde el 1° de septiembre, ya que la última vez que se la vio con vida fue en la ruta del ascenso por la vertiente italiana, donde se cruzó con un grupo de montañistas polacos. A partir de ese momento, la Guardia di Finanza italiana montó un operativo de rescate que incluyó personal especializado, helicópteros y drones.

La familia de la canadiense emitió un sentido comunicado: “El Cervino es tan majestuoso como implacable. A pesar de la excepcional habilidad y experiencia de Kalie en terreno técnico de montaña, incluida su experiencia previa en el propio Cervino, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó durante el descenso”.

El objetivo de la runner era completar el ascenso y descenso por la vertiente italiana en menos de cinco horas. El intento había sido planificado previamente y no se trataba de una actividad improvisada, según el diario El País.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carrera 4 Refugios (@carrera4refugios) Su vinculo con Argentina En febrero de 2026, la corredora Kalie McCrystal había visitado la Argentina para participar de la competencia "4 Refugios" en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Se trata de una de las pruebas de skyrunning más exigentes de la región, donde se ubicó en el primer puesto de la clasificación general femenina.