Fuerte repudio contra los estudiantes que cantaron consignas antisemitas en Bariloche

Los videos, que se viralizaron en redes, muestran a estudiantes y un coordinador de la empresa de viajes arengando cánticos que incluyen “Hoy quemamos judíos”. La escuela y la compañía de turismo repudiaron los hechos y anunciaron medidas disciplinarias.

Fuerte repudio contra los alumnos de una escuela de Canning que cantaron consignas antisemitas en Bariloche
Fuerte repudio contra los alumnos de una escuela de Canning que cantaron consignas antisemitas en Bariloche

Un grupo de alumnos de la Escuela Humanos de Canning fue filmado mientras cantaba canciones antisemitas durante su viaje de egresados a Bariloche. En los videos, que se difundieron rápidamente por redes sociales, se escucha a los estudiantes gritar: “Hoy quemamos judíos”, mientras un coordinador de la empresa de viajes los alentaba.

Tras la viralización de las imágenes, la escuela emitió un comunicado en el que repudió el episodio y detalló que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). “La Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”, señalaron.

La institución aclaró que los cánticos “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática” y anunció que adoptará medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados. Además, deslindó responsabilidad sobre la conducta del coordinador de la empresa organizadora.

La compañía de viajes Baxtter también se pronunció a través de redes sociales, manifestando un “categórico y enérgico rechazo” y asegurando que “estos mensajes aberrantes no reflejan nuestros valores, fundados en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”. La empresa agregó que reforzará medidas para evitar que hechos similares se repitan.

El presidente Javier Milei se sumó a los repudios y publicó en X: “Repudiable, fin”, mencionando a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

