Aeronáuticos anuncian medidas de fuerza y advierten por demoras y problemas en los vuelos

El gremio de estatales denunció incumplimientos de la ANAC en auditorías internacionales y advirtió sobre un “deterioro de los servicios aeronáuticos”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a asambleas este lunes en los 21 aeropuertos del país para denunciar incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en auditorías internacionales, lo que —según advirtió el gremio— podría derivar en un “preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que la seguridad de “todos los vuelos está amenazada” y responsabilizó al Gobierno en caso de demoras o problemas de servicio durante las medidas de fuerza.

Sobre las auditorías, el dirigente explicó que los organismos internacionales detectaron que “la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema”. En ese marco, recordó que semanas atrás la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitió una alerta roja por esta situación.

Aguiar apuntó contra la gestión oficial y sostuvo que existe “negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios”, reflejada en “el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios”.

Para el sindicalista, revertir la crisis requiere la reapertura de la paritaria sectorial: “Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere”.

La paritaria del sector lleva dos años sin convocarse y, según ATE, los trabajadores perdieron un 45% de su poder adquisitivo.

Los reclamos de los aeronáuticos

  • Urgente aumento salarial
  • Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados
  • Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.
  • Implementación del pago “Suplemento de Zona”.
  • Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”
  • Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.
  • Pago de “Título” al Personal Operativo.
  • Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.
  • Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales
  • Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.

