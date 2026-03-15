16 de marzo de 2026 Inicio
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Tras regresar de España, Javier Milei visitará Córdoba junto a Manuel Adorni

El Presidente participará de en un evento en la Bolsa de Comercio provincial junto al jefe de Gabinete, luego del escandalo por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

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Milei se mostrará con Adorni en Córdoba.

Milei se mostrará con Adorni en Córdoba.

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país al regresar de España y se trasladará a Córdoba este lunes para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

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Tras su arribo a la Argentina, Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

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