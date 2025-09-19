19 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno designó a un nuevo representante en el Consejo de Administración del Hospital Garrahan

La Resolución 2603/2025 publicada en el Boletín Oficial, anunció la salida de Roberto Agustín Dalmazzo y oficializó la llegada de César Orlando Avellaneda.

Tras el veto a la ley de Emergencia Pediátrica

Tras el veto a la ley de Emergencia Pediátrica, el Gobierno anunció al nuevo representante del hospital. 

Tras el rechazo de la Cámara de Diputados al veto a la ley de Emergencia Pediátrica, el Gobierno designó a un nuevo representante en el Consejo de Administración del Hospital Garrahan: se trata de César Orlando Avellaneda, quien ocupará el lugar de Roberto Agustín Dalmazzo luego de que presentara su renuncia.

Mediante la Resolución 2603/2025 publicada en el Boletín Oficial este viernes, anunció "dase por aceptada, la renuncia presentada por el Contador Público Roberto Agustín Dalmazzo como representante del Ministerio de Salud en el Consejo de Administración del Ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad - SAMIC, a partir del 15 de septiembre de 2025".

El Ministerio de Salud dictaminó que el puesto vacante lo ocupe Cesar Orlando Avellaneda, después de evaluar los antecedentes del licenciado "quien reúne los requisitos de experiencia e idoneidad para desempeñar dicha función". De esta manera, la comisión quedará conformada junto a Mariel Sánchez, Jorge Menehem, y Oscar Pérez.

Resolución 2603/2025 BO

Resolución del Boletín Oficial

  • ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, la renuncia presentada por el Contador Público Roberto Agustín Dalmazzo, como representante del Ministerio de Salud en el Consejo de Administración del Ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, Servicio de Atención Medica Integral para la Comunidad - SAMIC, a partir del 15 de septiembre de 2025.

  • ARTÍCULO 2°.- Dase por designado, al licenciado Cesar Orlando Avellaneda, por el término de DOS (2) años, como representante del Ministerio de Salud en el Consejo de Administración del Ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad - SAMIC, a partir del 16 de septiembre de 2025.
