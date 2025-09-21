21 de septiembre de 2025 Inicio
Los 7 estiramientos de yoga para hacer en la cama y arrancar el día con todo

Esta serie de posturas son ideales para sentirse con más energía, mejorar la flexibilidad y prevenir lesiones.

Cómo practicar estos siete ejercicios para comenzar el día.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

ChatGPT se presenta como un espacio de contención, pero tiene sus riesgos.
IA y salud mental: cuáles son los riesgos de usar a ChatGPT como psicólogo

Su versatilidad radica en la posibilidad de practicar esta actividad en cualquier momento del día. De hecho, muchas personas eligen comenzar su día con algunas posturas o estiramientos, desde su propia cama, para comenzar el día con mucha vitalidad y energía.

Esta rutina aumenta la energía y permite que nos sintamos más despiertos al levantarnos y con más ganas de afrontar el día. Asimismo, ayuda a mejorar la concentración, ya que aumenta el enfoque y la claridad mental, y encima reduce el estrés. Por otra parte, estos ejercicios ayudarán a largo plazo a mejorar la flexibilidad y la fuerza, previniendo lesiones y mejorado la postura a nivel global.

Gato / vaca sentado

Ideal para movilizar la columna. Aunque es un estiramiento que suele hacerse en postura de cuadrupedia –cuatro patas–, también se puede realizar sentado, suavizando ligeramente el rango de movimiento, algo ideal para cuando nos acabamos de levantar. Apoyar tus manos en las rodillas para facilitar el estiramiento.

gato vaca

Estiramientos laterales de torso

Consiste en estirar los costados del torso a un lado y otro, alargando los brazos sobre la cabeza y entrelazando los dedos . Si quieres, se pueden dejar los índices y pulgares levantados.

estiramiento lateral de torso

Mariposa

Juntar las plantas de los pies y bajar las rodillas para hacer que el tronco descienda lo más alargado posible hacia delante. Colocar las manos sobre los pies para realizarlo.

f2ed429e5ebf-postura-mariposa-4a-a

Balanceo con plantas de los pies

Acostado boca arriba, agarrar con las manos tus plantas de los pies, abre las piernas y empuja las rodillas hacia la cama. Mantén la espalda ligeramente redondeada para permitir el balanceo de un lado al otro.

balanceo pies

Torsiones con rodillas a un lado

Acostado boca arriba, realizar suaves torsiones laterales llevando tus rodillas unidas a un lado y al otro. Colocar los brazos en cruz sobre la cama, llevar la cabeza hacia el lado contrario y mantener los hombros apoyados en todo momento. Si lo necesitas, ayudate de las manos para mantener las rodillas.

TORSIONES-paso-previo-a-la-meditacion

Estiramiento boca abajo

En esta postura del arco, agarrar con tus manos los tobillos o empeines y tratar de levantar a la vez las piernas y el torso de la cama en un movimiento suave y progresivo. Evitar tensar mucho el cuello.

cuadriceps-2

Postura del niño

Para terminar, colocarse boca abajo sentada sobre los talones con las rodillas abiertas más allá del ancho de tus caderas y extender los brazos hacia delante. Dejar la cabeza apoyada en el suelo relajando el cuello.

balasana
