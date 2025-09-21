21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué hábitos son ideales para hacer en las primeras horas del día y ayudan a la longevidad

Los primeros minutos de la jornada influyen en la energía y el bienestar. Pequeños cambios constantes pueden tener un efecto más que positivo.

Por
La manera en que se organiza la rutina matinal determina en gran medida el tono de toda la jornada.

La manera en que se organiza la rutina matinal determina en gran medida el tono de toda la jornada.

Freepik

El comienzo de la jornada no solo marca la transición entre el descanso y la actividad diaria, también abre una ventana clave para establecer conductas que impacten en el bienestar a largo plazo. Diversos especialistas coinciden en que las primeras horas luego de despertar representan un momento estratégico para adoptar prácticas simples que favorecen la salud y pueden extender la esperanza de vida.

Cómo practicar estos siete ejercicios para comenzar el día.
Te puede interesar:

Los 7 estiramientos de yoga para hacer en la cama y arrancar el día con todo

El médico William Li, formado en Harvard, sostiene que los minutos iniciales luego de levantarse influyen directamente en la energía, el ánimo y la capacidad de concentración. Acciones que pueden ser muy fáciles como retrasar el uso de dispositivos digitales o incorporar una rutina ligera de movimiento ayudan a mejorar tanto la función cognitiva como el rendimiento físico. Según su experiencia, este tipo de hábitos, cuando se sostienen con constancia, actúan como un refuerzo natural para la longevidad.

La manera en que se organiza la rutina matinal determina en gran medida el tono de toda la jornada. Para Li, diseñar un ritual propio, flexible y coherente con las necesidades individuales, no solo ofrece beneficios inmediatos, sino que también fortalece procesos internos vinculados al metabolismo, la salud cardiovascular y la regeneración celular.

Longevidad
Diversas investigaciones científicas confirmaron de manera consistente el impacto positivo de los espacios azules y verdes en el bienestar humano.

Diversas investigaciones científicas confirmaron de manera consistente el impacto positivo de los espacios azules y verdes en el bienestar humano.

Cuáles son los hábitos que benefician la longevidad al iniciar el día

De acuerdo con Li, lo más importante es que la rutina matutina no se conciba como un conjunto rígido de reglas, sino como un plan adaptable a cada persona. La recomendación es elegir dos o tres acciones viables que puedan mantenerse en el tiempo y ajustarlas según las circunstancias, priorizando siempre el equilibrio entre cuerpo y mente.

Uno de los pilares de este ritual es levantarse con intención. Empezar el día con un propósito definido evita la llamada inercia del sueño, un estado que dificulta la memoria, la atención y los reflejos. También se sugiere limitar el contacto inmediato con el teléfono móvil, ya que las notificaciones y la sobrecarga informativa pueden interferir en la claridad mental durante un momento especialmente sensible.

En lo que respecta a la alimentación, Li propone esperar aproximadamente una hora antes de ingerir alimentos sólidos. Este lapso prolonga el ayuno nocturno, permite al sistema digestivo recuperarse y activa mecanismos naturales de quema de grasa. Según sus estudios, esta práctica también podría enlentecer el desgaste celular y contribuir a preservar la salud de los telómeros, estructuras esenciales para el envejecimiento.

estiramiento lateral de torso

El café ocupa un lugar destacado en su rutina, siempre tomado solo, sin azúcar ni leche. De esta manera, la cafeína y el ácido clorogénico actúan sobre el metabolismo, estimulan procesos antiinflamatorios y no interrumpen el estado de ayuno. Para Li, se trata de un aliado eficaz que complementa el resto de las prácticas.

La actividad física ligera también forma parte de este esquema. Ejercicios de estiramiento o movimientos suaves ayudan a mejorar la circulación, oxigenar el cerebro y fortalecer articulaciones y sistema cardiovascular.

Finalmente, la flexibilidad es esencial. Además de los pasos mencionados, Li destaca que se pueden incorporar otras acciones complementarias, tales como exponerse a la luz solar para regular los ritmos circadianos, realizar respiración consciente, practicar meditación, leer algunos minutos o incluso experimentar con duchas frías. Lo importante es que cada persona elija las prácticas que más se ajusten a su realidad y las sostenga con constancia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ChatGPT se presenta como un espacio de contención, pero tiene sus riesgos.

IA y salud mental: cuáles son los riesgos de usar a ChatGPT como psicólogo

El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Un ejemplo de vida, Mary Coroneos, nos cuenta como hace para tener una larga esperanza de vida, ya con 100 años.

Levanta pesas, come helado y reveló su secreto de la longevidad para superar los 100 años

Cómo es la postura que la cantante practica cada día.

La postura de yoga que hace Dua Lipa para evitar la celulitis

 los primeros indicios de esta enfermedad suelen confundirse con el cansancio o el envejecimiento normal

Creyó que se olvidaba cosas por estrés pero a sus 57 años un diagnóstico reveló algo inesperado

Las mejores posiciones para beneficiar el cerebro.

Las mejores 3 posturas de yoga que benefician al cerebro

Rating Cero

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

últimas noticias

play
Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Hace 7 minutos
La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Hace 19 minutos
Estas acciones ayudan a reducir la dependencia del teléfono y a promover un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana.

Cuál es el significado oculto de usar el celular en la mesa según la psicología

Hace 20 minutos
play
Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Hace 20 minutos
Independiente y San Lorenzo empataron 1-1.

Independiente sigue sin ganar en el Clausura: empató 1-1 con San Lorenzo a la espera de Quinteros

Hace 36 minutos