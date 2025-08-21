Providencia Seguros firmó un acuerdo con la organización Techo La compañía del Grupo Indalo se comprometió con una donación de 5 millones de pesos para la organización social que lucha contra la desigualdad habitacional. Por







Alianza entre Providencia Seguros y la organización TECHO. Redes Sociales

Providencia Seguros firmó un acuerdo para realizar una donación de $5 millones de pesos a Techo, en el marco de una estrategia de sustentabilidad que mantienen la aseguradora y el conjunto de las empresas de Grupo Indalo.

Esta organización social está comprometida con la lucha contra la desigualdad habitacional y construye, junto a su voluntariado, viviendas en 11 provincias argentinas, además de proveer soluciones de agua, saneamiento e infraestructura básica para reducir la brecha social y garantizar un hábitat digno para las comunidades.

Es la primera alianza de este tipo que concreta una compañía del Grupo Indalo con la organización, con el objetivo de abrir camino para que en el futuro otras empresas del Grupo también puedan sumar su aporte o colaborar desde distintos ámbitos, fortaleciendo así el alcance y el impacto del trabajo que realiza Techo en todo el país.

Providencia Seguros y Techo Redes Sociales El director general de Providencia Seguros, Lisandro López, aseguró: "Queremos que nuestros colaboradores, red comercial y asegurados se sientan parte de este proyecto colectivo, y que sepan que elegir Providencia también es elegir acompañar a quienes trabajan por una sociedad más justa".

Por su parte, Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo, destacó: "Valoramos enormemente que una compañía del sector privado decida involucrarse de manera tan activa. El aporte económico es fundamental, pero lo que más celebramos es el compromiso de Providencia por dar visibilidad a nuestra misión y contagiar a otros actores para que se sumen. La transformación social solo es posible cuando trabajamos en red".

Este acuerdo se suma a una serie de acciones de responsabilidad social que Providencia Seguros viene impulsando en los últimos años, con foco en la integración comunitaria, la educación y la generación de oportunidades, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad más equitativa.