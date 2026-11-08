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Se filtró con quién bailó la reina Máxima en su salida nocturna sin el rey

La reina disfrutó de una noche diferente, con música, baile y un look que combinó elegancia y un estilo más relajado.

Máxima Zorreguieta fue vista en una fiesta electrónica en Ámsetrdam.

Máxima Zorreguieta fue vista en una fiesta electrónica en Ámsetrdam.

Gente
  • Máxima de Holanda disfrutó de una salida nocturna junto a su hija Alexia.
  • Madre e hija participaron de distintas fiestas de música electrónica en Ámsterdam.
  • La reina sorprendió con un look elegante y descontracturado para la ocasión.
  • La escapada incluyó varias paradas y encuentros espontáneos lejos de los compromisos oficiales.

Lejos de las ceremonias y los compromisos oficiales, Máxima de Holanda aprovechó una noche para disfrutar de la música electrónica y compartir un momento especial con su hija. La reina salió de fiesta por Ámsterdam, se mezcló entre el público y dejó algunas imágenes poco habituales de su vida cotidiana.

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La monarca y Alexia participaron de distintas propuestas del Amsterdam Dance Event, uno de los encuentros más importantes de la música electrónica. En los videos que circularon, se las ve bailando, conversando con otros asistentes y disfrutando del ambiente. Incluso, Máxima se tomó un momento para filmar a su hija mientras ambas compartían la experiencia.

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Para la ocasión, la reina eligió un look que combinó elegancia y un estilo más nocturno. Primero apareció con una americana negra y un collar de piedras de distintos colores y formas. Más tarde, se la vio con un top negro de inspiración lencera, con tirantes y detalles de encaje. Alexia, en tanto, optó por una americana marrón sobre los hombros y un top asimétrico.

Con quién bailó Máxima Zorreguieta en su salida al boliche

La primera parada de la noche fue Hemkade 48, en Zaandam, a las afueras de Ámsterdam. Allí se celebraba la fiesta Tonno Disko & Friends, donde madre e hija disfrutaron de la música de Tonno Disko. Además, tuvieron la oportunidad de fotografiarse con Armand van Helden, el reconocido DJ estadounidense que formaba parte de la propuesta. El evento había agotado sus entradas y se extendió hasta las 22.30.

Pero la salida no terminó ahí. Después de esa primera fiesta, Máxima y Alexia se trasladaron al Johan Cruijff ArenA para asistir al AMF, otro de los eventos destacados del Amsterdam Dance Event. En ese lugar, se acercaron al espacio de Radio 538, que transmitía una edición especial de Dance Department, y saludaron al destacado DJ neerlandés Armin van Buuren.

Máxima junto a Armin van Buuren.

Máxima junto a Armin van Buuren.

Uno de los detalles que más sorprendió fue que la visita no estaba organizada de antemano. Así lo confirmó un portavoz de la empresa propietaria de Radio 538, quien señaló que la presencia de ambas fue espontánea. Entre música, baile y encuentros inesperados, Máxima compartió una noche diferente junto a Alexia y dejó una postal descontracturada de la familia real, lejos de los protocolos habituales.

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