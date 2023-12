Tras el triunfo de Milei, el peronismo se reconfigura y enfrenta los desafíos de elegir a su conducción

Si miramos el mapa federal, el peronismo perdió varios distritos y logró retener el poder en 9 provincias: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Saénz (Salta), a los que se suman los gobernadores de origen radical, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). De esta lista, en el ballotage Massa solo se impuso en PBA, Santiago del Estero y Formosa.

El rearmado

Recién esta semana, el excandidato a presidente, Sergio Massa, brindó un panorama más claro de cómo se dibuja su futuro político tras la derrota en el ballotage. “Tengo tres ofertas del sector privado para trabajar fuera de la Argentina, que excluye la posibilidad por la ley de ética pública que pueda realizar cualquier actividad comercial con la Argentina”, adelantó en declaraciones a la prensa sobre los ofrecimientos de fondos de inversión extranjeros.

Sin dar mayores precisiones, indicó que está evaluando las propuestas “según lo más conveniente para su vida personal y su familia”. Además, confirmó que se reactivará la Fundación Encuentro, un espacio que lanzó en 2020 y en donde desde el Frente Renovador buscarán trabajar en distintas propuestas e ideas.

Desde el entorno de Massa prefieren poner el foco en los días que le quedan como ministro de Economía y señalaron que “ahora está concentrado en la transición ordenada”, aunque ponderaron que, de cara a lo que se viene, “se va con mucho capital político”.

Por el lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el triunfo de Milei significa la llegada de la figura de Victoria Villarruel en su lugar, quien esta semana ya se mostró activa y hasta fue recibida por senadores y senadores de Frente de Todos como la nueva presidenta de la Cámara Alta.

En el marco de las especulaciones sobre cómo se reorganizará el Senado, la vicepresidenta aumentó su presencia en las redes en los últimos días, al disipar los rumores de que estaba trabajando para imponer a un candidato en la Presidencia Provisional del Senado, un lugar clave en la línea de sucesión presidencial.

"Sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo”, expresó en su cuenta de Twitter.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1729802545927716968&partner=&hide_thread=false Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el “kirchnerismo” o “Cristina” –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2023

El mensaje de CFK se dio en el marco de una reunión que protagonizó el martes por la noche en el Museo Evita junto al bloque de senadores entrantes y salientes de su espacio, en donde trascendió que la vicepresidenta manifestó que de cara a lo que viene "seguirá en la lucha militante".

Esto va en línea con lo que pronunció ante la prensa el 22 de octubre, cuando al ser consultada sobre su futuro político respondió: “Hay una costumbre que se puede hacer política únicamente si estás en la boleta electoral y la verdad que no. Yo terminé de presidenta en el 2015 y no estaba en ninguna boleta, no quise fueros, tampoco los quiero ahora. Desacotumbrémonos a pensar que solamente en una boleta con un cargo se puede hacer política y muchos menos en el peronismo”.

Embed - VOTÓ CRISTINA KIRCHNER | BALOTAJE 2023

También, se mostró activa en su cuenta de Tik Tok, en donde advirtió sobre el peligroso escenario de estanflación que anticipó el propio Milei. “Estanflación es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social”, sentenció.

Quien tiene hoy los mayores desafíos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue reelegido el 22 de octubre al imponerse con el 44,88 % de los votos. En el balotaje, el peronismo apostaba a lograr la diferencia en terreno bonaerense, pero los números resultaron más adversos de los esperados: Sergio Massa se impuso por un escaso margen de 50,73% contra un Milei que sacó 49,26%.

En septiembre de este año, fue Kicillof quien en medio de la campaña consideró que uno de los desafíos que el espacio tenía por delante era la construcción de una nueva canción. "Tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con una propuesta nostálgica. Uno dice Perón, Evita, Néstor y Cristina, no tengo ninguna duda que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero creo que tenemos que darle un carácter de época nuevo", propuso.

Axel Kicillof El gobernador Axel Kicillof logró la reelección con casi el 50% de los votos.

Y agregó: "Tiene ya tufillo a esas bandas de rock que tocan los viejos grandes éxitos y uno sabe, pero bueno va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos, una nueva". En su momento, esa definición le valió críticas internas de referentes de La Cámpora como Máximo Kirchner y Mayra Mendoza. Por el momento, el diputado y presidente del PJ bonaerense mantiene el hermetismo.

De forma pública, fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien habló sobre el futuro de la conducción del peronismo y señaló que "el kirchnerismo, el peronismo se va a reorganizar detrás de la única propuesta fuerte que quedó en PBA que es Axel" y opinó que "sin duda puede liderar la oposición".

Sin embargo, desde la PBA consideran que no es momento de dar esas discusiones. “Nosotros somos muy conscientes de que no es momento para disputar nada. Estaríamos muy fuera de la realidad si pensáramos hoy en algo como conducir algún tipo de espacio. Claramente hoy lo más importante es conocer el plan económico que a va tener el gobierno nacional”, remarcan, al evaluar que “es momento de parar la pelota y estar cerca de la gente”.

Consultados sobre la construcción de líderes, enfatizan que “es un proceso” y si bien destacan que “hay muchos referentes”, indican que “CFK sigue siendo la conductora del movimiento”.

Los desafíos en PBA

A cargo del territorio que representa el 38 por ciento del padrón electoral, con 135 intendentes de los cuales 84 responden al peronismo, el gobernador bonaerense sigue con atención y preocupación el proyecto económico de Milei, un plan de ajuste y recesión que tendrá impacto en las cuentas públicas de la provincia. A la espera de conocer las medidas concretas del nuevo gobierno, desde PBA subrayan que “no van a dejar de representar los intereses de los bonaerenses”.

Hasta el momento, Kicillof tuvo dos encuentros con el futuro ministro de Interior de Milei, Guillermo Francos. Uno fue en privado y otra junto a otros gobernadores en el Banco Provincia. “Fue una buena reunión, Axel le llevó un informe con toda la situación de PBA”, detallaron, en donde se plantearon como prioridad las necesidades presupuestarias y ligadas a la obra pública.

El foco está puesto en el presupuesto y el manejo de los recursos, ya que advierten que el territorio bonaerense “es el que más aporta a la Nación” y el que "menos recursos per cápita" tiene. Según un informe de la gobernación, la Provincia recibe apenas el 22% de coparticipación efectiva, que escala al 25% si se consideran fondos compensatorios.

Desde la gestión indican que aspiran a construir una “relación institucional y profesional” con el nuevo gobierno, por lo cual descartan por el momento cualquier tipo de debate sobre el rearmado del peronismo. “Todo lo demás no pasa ni cerca de nuestro pensamiento ni del pensamiento de Axel”.

Mientras Milei define día a día a los integrantes de su equipo, estiman que la semana que viene se empiece a conocer cuál ser el Gabinete bonaerense para hacer frente a su plan de Gobierno.