28 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei invitó a José Antonio Kast a Casa Rosada: busca ampliar una agenda bilateral con Chile

Así lo anunció el canciller Pablo Quirno en redes sociales, al compartir una reunión con su par chileno Francisco Pérez Mackenna, donde se abordaron los principales ejes: "La optimización de los procesos fronterizos, la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones".

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Javier Milei saludando a José Antonio Kast en su asunción como presidente de Chile. 

Javier Milei saludando a José Antonio Kast en su asunción como presidente de Chile. 

El presidente Javier Milei realizó una invitación formal a su par de Chile, José Antonio Kast, para que visite el país en las próximas semanas con el objetivo de ampliar una agenda bilateral entre ambos países. La noticia fue anunciada este viernes por el canciller Pablo Quirno en redes sociales, al compartir una encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, donde se abordaron los principales ejes: "La optimización de los procesos fronterizos, la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones".

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"Anoche en Santiago, tuvimos nuestra primera reunión con el Canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna y equipos, con quien dialogamos sobre los principales ejes de la agenda bilateral con el objetivo de seguir construyendo una relación orientada al crecimiento y a la prosperidad de ambos países", señaló el funcionario en su cuenta de X.

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Además anunció que "le hice entrega de una invitación de parte del presidente Javier Milei al presidente José Antonio Kast para que realice una visita a nuestro país".

Por su parte, detalló en la reunión llevada a cabo en la capital chilena, Quirno y Mackenna acordaron "avanzar en una agenda que incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones".

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