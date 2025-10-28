Pánico en Mississippi: tres monos de laboratorio escaparon tras el vuelco de un camión El hecho sucedió en el condado de Jasper, Mississippi, cuando un camión que transportaba monos rhesus, con comportamientos agresivos contra las personas, destinados a pruebas de laboratorio volcó en la Interestatal 59. Por







Los monos que eran transportados por una carretera de Mississippi escaparon del cautiverio.

Un grupo de monos rhesus, utilizados en experimentos de laboratorio, escapó de su cautiverio este martes, después de que el camión en el que eran transportados volcó sobre una carretera de Mississippi, Estados Unidos, según confirmaron autoridades locales y fuentes policiales.

El accidente ocurrió a unos 160 kilómetros de la capital del estado, Jackson, en la comunidad de Jasper County, donde se mantiene la búsqueda activa de los primates que lograron escapar tras el siniestro, y generó la intervención inmediata del Departamento de Policía del Condado de Jasper, la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi y una empresa especializada en eliminación de animales.

En uno de sus comunicados a través de Facebook, el sheriff del condado de Jasper advirtió que “los monos rhesus pesan aproximadamente 18 kilogramos, muestran comportamientos agresivos contra las personas y para su manipulación se requiere equipo de protección especial”.

Embed Un camión que transportaba 21 monos rhesus presuntamente infectados con COVID y otras enfermedades se volcó en Mississippi, según la policía.

Pero Tulane University desmiente: “no están infectados ni representan riesgo para el público”.

Uno sigue suelto — autoridades… pic.twitter.com/EXhgO5BOHa — Azteca (@MORRIS80766176) October 28, 2025

El camión transportaba monos Rhesus, de los animales más empleados para estudios médicos en todo el mundo. Los ejemplares pertenecían al Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, el cual suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad.

La cuenta oficial de la oficina del sheriff en Facebook detalló que “hay tres monos todavía en paradero desconocido, después de que representantes de Tulane revisaron el camión y obtuvieron un recuento preciso de los animales”. La operación de búsqueda se mantiene en coordinación con expertos en bienestar animal y científicos provenientes de la universidad. El Departamento del Sheriff expresó inicialmente que los monos portaban enfermedades, incluyendo herpes, pero la Universidad de Tulane contradijo esa versión en un comunicado donde constataba que los monos “no son infecciosos” y que "está trabajando con las autoridades".