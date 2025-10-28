29 de octubre de 2025 Inicio
Misiones: en una pelea, una mujer le mordió el dedo a otra y le arrancó una falange

El hecho comenzó con una discusión telefónica que luego escaló con un enfrentamiento a golpes de puño. Mientras que la víctima quedó internada en el Hospital Madariaga, la otra fue detenida.

La agresora quedó detenida en una dependencia policial de Posadas

La agresora quedó detenida en una dependencia policial de Posadas, en la provincia de Misiones.

Una mujer perdió su dedo en Posadas, capital de la provincia de Misiones, después de que sufriera una mordedura por parte de la otra agresora con quien protagonizó una violenta pelea. La víctima quedó internada en el Hospital Madariaga, mientras que la otra fue detenida por la policía local.

El violento episodio ocurrió el lunes por la tarde, a partir de una discusión telefónica entre las dos mujeres, quienes apenas pasan los 30 años de edad y fueron identificadas con los nombres de Lucía y Romina. Luego del intercambio de palabras, esta última se dirigió a la casa de la otra para continuar la pelea de frente. La situación escaló y ambas empezaron a darse golpes de puño.

En medio de la pelea, Lucía mordió uno de de los dedos de la mano izquierda de Romina. Más precisamente, la primera falange del dedo del medio que se lo arrancó por completo.

El ataque dejó a Romina en estado delicado como consecuencia de la profunda herida y fue trasladada al Hospital Madariaga. El parte médico indicó que las lesiones presentaban compromiso funcional permanente, lo que agravó aún más la situación desde el punto de vista judicial para Lucía, a pesar de que se encontraba en su domicilio.

A partir de la denuncia radicada en la Comisaría Sexta de Posadas y con la confirmación del diagnóstico, el juzgado interviniente ordenó la detención inmediata de la presunta agresora. Mientras avanza la investigación del caso, Lucía permanecerá en una dependencia policial, a disposición del Juzgado de Instrucción de turno, a cargo de Emiliano Zapata.

