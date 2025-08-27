27 de agosto de 2025 Inicio
Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el "Gordo Dan" reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Daniel Parisini, referente libertario en redes sociales, defendió al Presidente tras el ataque en Lomas de Zamora.

Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo Dan”, volvió a aparecer en la escena política digital luego de varios días de silencio. En un posteo en redes sociales, el militante libertario repudió la agresión que sufrió Javier Milei durante una caravana electoral en Lomas de Zamora. La reaparición no pasó inadvertida: hasta ahora no se había expresado sobre el escándalo de corrupción que sacude a la Casa Rosada y que involucra a figuras centrales del oficialismo.

Los kukas acaban de agredir al presidente a punto tal de ver si le embocaban una botella en la cabeza para matarlo. Al tipo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y exterminó la inflación en el país después de décadas. No pasarán”, publicó Parisini en su cuenta de X (ex Twitter), mensaje que rápidamente se viralizó entre usuarios libertarios.

El ataque al Presidente ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora, cuando Milei encabezaba una caravana en la Tercera Sección Electoral. De pie sobre la caja de una camioneta 4x4 blanca y acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el candidato Sebastián Pareja, fue blanco de insultos y objetos arrojados por manifestantes opositores. El episodio derivó en un tumulto en el que incluso el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo.

Tras la agresión, la camioneta aceleró de manera brusca, poniendo en riesgo a los presentes. Espert debió abandonar la zona a bordo de una moto, sin casco, al igual que el conductor del vehículo.

La publicación de Parisini busca blindar al Presidente en medio de la tensión política, pero expone también un contraste: el “Gordo Dan” no se pronunció sobre los audios difundidos días atrás, atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esas grabaciones se mencionan presuntas maniobras de coimas que comprometen a Karina, al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a otros funcionarios del círculo íntimo de Milei.

