25 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno concesionará por 30 años el complejo turístico de Chapadmalal, un símbolo del peronismo

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente", justificó.

Por
El complejo fue construido durante el primer gobierno peronista.

El complejo fue construido durante el primer gobierno peronista.

El Gobierno anunció este miércoles que avanzará con una concesión por 30 años de la Unidad Turística de Chapadmalal, el complejo hotelero que fue construido durante el primer gobierno peronista con el propósito de impulsar el turismo social en el país.

Karina Milei junto a Manuel Adorni.
Te puede interesar:

Karina Milei respaldó a Adorni en medio de la polémica: "Sé quién sos y de tu integridad"

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que "se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente". Y remarcó que, con la concesión, se reducirá "la carga de su mantenimiento para el Estado".

En abril del año pasado, el complejo hotelero fue transferido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), algo que fue celebrado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien a través de su cuenta de X sostuvo que "el Estado no debe proveer servicio de hotelería".

"Sí puede ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y no conoce. El Estado debe ocuparse de sus competencias básicas", señaló entonces Sturzenegger.

"Por eso celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse a la AABE para su transferencia a un operador idóneo. También lo celebro porque ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan", agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su conferencia de prensa: Ignorantes alimentados por turbias operetas

Milei defendió a Adorni tras su conferencia de prensa: "Ignorantes alimentados por turbias operetas"

play

Adorni terminó abandonando la conferencia de prensa tras un fuerte cruce con un periodista

El Gobierno marca la agenda legislativa de este año a partir de cuatro proyectos.

El Gobierno anunció que enviará cuatro proyectos al Congreso

play

Adorni aseguró que Milei tiene su renuncia "a disposición, como el resto de los funcionarios"

play

Adorni: "No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron"

Adorni busca retomar el control de la agenda pública y se reunirá con ministros. 

Manuel Adorni vuelve a escena: retomará las conferencias en medio de tensiones internas

Rating Cero

El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. 

El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma"

Se instaló en España para tener mejores oportunidades en sus audiciones.

Qué fue de la vida de Nicolás Furtado después de El Marginal: todo sobre él

Hasta el momento, el actor no realizó declaraciones públicas sobre este vínculo.

¿Romance confirmado? Martín Bossi fue visto con una joven y sería su nueva novia

La serie se estrena el 26 de marzo en Netflix, con una estrategia pensada para generar conversación inmediata entre los espectadores.
play

Esta serie de terror tiene impronta argentina y ya causa sorpresa en Netflix: cómo es

Emilia Mernes estaría desbordada por el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. 

"Por favor, basta": Emilia Mernes rompió el silencio e hizo un fuerte descargo

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
play

Santiago del Moro confirmó que un jugador decidió abandonar Gran Hermano: ¿quién es?

últimas noticias

El equipo de Luis Caputo tendrá un gran desafío en la próxima licitación.

El Gobierno sale al mercado con un bono en dólares y estira plazos más allá de su gestión

Hace 13 minutos
Nicolás Otamendi con la Selección argentina.

River elogió a un campeón del mundo y generó furor en los hinchas: "Las puertas están abiertas"

Hace 19 minutos
El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. 

El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma"

Hace 36 minutos
El pitbull quedó al resguardo de familiares bajo custodia de la Brigada de Rescate Animal.

Rosario: un pitbull atacó a una niña de 6 años y tuvieron que ahorcarlo para que la soltara

Hace 50 minutos
El Banco Central compra dólares ininterrumpidamente desde el 5 de enero.

El Banco Central compró el 41% de los dólares operados en el mercado, pero la suba de reservas fue acotada

Hace 59 minutos