El Gobierno concesionará por 30 años el complejo turístico de Chapadmalal, un símbolo del peronismo El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente", justificó. Por + Seguir en







El complejo fue construido durante el primer gobierno peronista.

El Gobierno anunció este miércoles que avanzará con una concesión por 30 años de la Unidad Turística de Chapadmalal, el complejo hotelero que fue construido durante el primer gobierno peronista con el propósito de impulsar el turismo social en el país.

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que "se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente". Y remarcó que, con la concesión, se reducirá "la carga de su mantenimiento para el Estado".

En abril del año pasado, el complejo hotelero fue transferido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), algo que fue celebrado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien a través de su cuenta de X sostuvo que "el Estado no debe proveer servicio de hotelería".

"Sí puede ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y no conoce. El Estado debe ocuparse de sus competencias básicas", señaló entonces Sturzenegger.

"Por eso celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse a la AABE para su transferencia a un operador idóneo. También lo celebro porque ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan", agregó.