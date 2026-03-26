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Horóscopo de hoy, viernes 27 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 27 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Adelántese a los deseos de la persona amada. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Plenamente satisfecho con su trabajo. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El entendimiento con su pareja es perfecto. Supera su mala situación económica. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Sano, fuerte y con ganas de actividad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. Está de suerte, llega ese aumento de categoría laboral. Se encontrará físicamente abatido.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Está en forma, lleno de vitalidad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. De dinero, muy bien. Profesionalmente, está en buen momento. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Día agradable con los amigos y la pareja. Los astros le favorecen en los negocios. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Sus ingresos aumentan considerablemente. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. La espalda le dará algún problema, revise su colchón.

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