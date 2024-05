Tras confirmarlo como ministro, ahora el Gobierno pone en duda el rol de Federico Sturzenegger

Francos aseguró que no hay cambios previstos.

Luego de que se resolviera la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete, Francos habló puntualmente sobre la situación de uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, quien si bien no se incorporó de forma oficial al Gobierno, se especula con la posibilidad de que integre algún ministerio.

“No está previsto ningún cambio”, advirtió Francos en diálogo con Urbana Play, aunque comentó que “sí está evaluándose el área que ocupará”: Sin embargo aclaró que “es una conversación que tendrán Sturzenegger y el presidente Milei cuando vuelva de viaje”.

Federico Sturzenegger Todavía no se sabe qué área ocupará Sturzenegger.

Así las cosas, el Gobierno cae nuevamente en una contradicción después de la primera conferencia que dio Francos al asumir como jefe de Gabinete. “Es una decisión del Presidente de la Nación que Federico se incorpore al Gabinete en un ministerio cuyo nombre se va a resolver en los próximos días pero que va a tener que ver con todo el tema de modernización del Estado y desregulación económica”, había dicho durante ante la prensa.

Francos encabezó este jueves una nueva reunión en la Casa Rosada donde estuvieron presentes el ministro de Seguridad Mariano Cúneo Libarona; el de Salud Mario Russo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

También se encuentraban presentes el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el secretario ejecutivo de Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

Javier Milei se reunirá con Mark Zuckerberg en su último día en Estados Unidos

En lo que será el último día en su gira por los Estados Unidos, el presidente Javier Milei, que minimizó la crisis económica durante su exposición en la Universidad de Stanford, se reunirá este jueves con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, además de los encuentros ya pactados con empresarios de startups referidas al sector de inteligencia artificial.

Alejado de la gestión local, donde el Gobierno asegura que consiguió dictamen en el Senado para la Ley Bases y reforma fiscal, la agenda del jefe de Estado en suelo estadounidense tiene programado para las 14 los encuentros con empresarios de IA. Luego, a las 19:45, disertará en el Pacific Summit, organizado por Bay Area Council.

Por su parte, la reunión con Mark Zuckerberg está prevista para las 20:15 siendo esta la última actividad oficial del Presidente. El viernes a las 18, partirá el vuelo de regreso hacia la Argentina, previa escala en El Salvador donde participará de la ceremonia de asunción del mandatario Nayib Bukele.

En Stanford, Milei minimizó la crisis económica: "La gente se va morir de hambre y algo va a hacer"

En medio de una crisis económica, social, política y energética en el país, el presidente Javier Milei presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, donde realizó una polémica declaración sobre la gente que pasa hambre.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre por lo cual va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad de consumo porque a la postre alguien lo va a resolver", expresó Milei mientras desarrollaba distintas teorías económicas ante el auditorio.

Días atrás, el economista libertario había sido cuestionado por las personas que no llegan a fin de mes. "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto", respondió.

Javier Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez

En su discurso Milei volvió referirse al presidente español Pedro Sánchez, en medio del conflicto diplomático entre Argentina y España, durante su disertación en la Universidad de Stanford.

En un momento de su exposición en la casa de altos estudios sobre capitalismo y regulación de monopolios, Milei se desvió del tema y sostuvo: "En España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista de buenos modales...bah, tampoco porque ya ni los tiene", generando risas y aplausos en el público.