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Nuevo físico a sus 43 años: así fue la impresionante transformación de Emily Blunt

La actriz logró desarrollar fuerza, movilidad y resistencia gracias a una rutina de entrenamiento integral diseñada por su entrenadora personal.

La actriz Emily Blunt sorprendió con su renovada condición física.

La actriz Emily Blunt sorprendió con su renovada condición física.

  • Cómo fue la transformación física de Emily Blunt a los 43 años.
  • Los ejercicios que forman parte de su rutina de entrenamiento.
  • El método que combina fuerza, movilidad y control corporal.
  • Qué rol tuvo su entrenadora en el cambio de la actriz.

Nuevo físico a sus 43 años: la actriz Emily Blunt sorprendió con su renovada condición física. Su entrenadora personal reveló la rutina que combina fuerza, movilidad y movimientos inspirados en el ballet para mantenerla en forma. Así fue su impresionante transformación.

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La interprete británica, reconocida por sus papeles en películas como El diablo viste de Prada y la próxima producción de Steven Spielberg, volvió a captar la atención por su notable estado físico. Detrás de este cambio se encuentra el trabajo constante junto a Monique Eastwood, su entrenadora personal desde hace más de 12 años.

Gracias a esta fusión de potencia, agilidad y disciplina constante, Blunt mantiene una condición física que sigue sorprendiendo tanto dentro como fuera de la pantalla.

Qué hay detrás de la transformación física de Emily Blunt

Según explicó Eastwood a Women's Health, la rutina de la actriz se basa en el denominado "Método de Movimiento Eastwood", una disciplina que fusiona ballet, Pilates, yoga, entrenamiento funcional, HIIT y ejercicios de fuerza.

La especialista destacó que Emily entrena alrededor de cuatro veces por semana, aunque la intensidad y los ejercicios varían según sus proyectos profesionales y sus necesidades físicas. La rutina revelada por su entrenadora incluye movimientos orientados a fortalecer brazos, piernas y abdomen, al mismo tiempo que mejora la coordinación y el equilibrio.

Los ejercicios principales son:

  • Círculos de pierna en posición de reverencia.
  • Sentadillas a una pierna con elevación de pierna.
  • Ejercicio de arabesque inspirado en el ballet.
  • Zancadas bajas alargadas.
  • Saltos con plié.
  • Postura de perro boca abajo combinada con plancha y flexión.

Cada movimiento se realiza durante 10 repeticiones por lado, excepto los saltos, que alcanzan las 30 repeticiones. La secuencia completa se repite tres veces. Monique Eastwood asegura que uno de los secretos del método es la variedad. La combinación de movimientos multidireccionales permite estimular diferentes grupos musculares, mejorar la postura y aumentar la resistencia.

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