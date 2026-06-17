17 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

La Fiscalía pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos

La solicitud fue presentada por el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez. El pedido alcanza al exdiputado, a un contador y la empresa Varianza.

Por

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert, del contador Mariano Cosentino y de una firma que habría sido utilizada en las maniobras bajo investigación.

Daniel Osorio Peñaloza empresario y amigo de Martín Menem. 
Te puede interesar:

Capturaron en José C. Paz a la presunta asesina del empresario ligado a Martín Menem

La causa gira alrededor de la relación del libertario con Federico “Fred” Machado, un empresario radicado en Estados Unidos que admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero y que además fue investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico. Según surge del expediente, una de las claves de la pesquisa es una transferencia de u$s200.000 que Machado envió al dirigente liberal en 2020.

La explicación brindada por Espert fue que el dinero correspondía a un contrato de consultoría vinculado a una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa versión. Según el dictamen, el exlegislador nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

De acuerdo con lo que contó Ariel Zak en C5N, el contrato habría funcionado como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen y finalidad real son objeto de análisis.

El expediente sostiene que, tras recibir esa suma, se produjo un marcado cambio en el nivel de vida de Espert y su entorno familiar. La fiscalía menciona la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y otro automóvil adquirido para su esposa, además de inversiones en instrumentos financieros y aportes a un fideicomiso inmobiliario.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la mecánica utilizada para incorporar dinero al sistema bancario. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el exdiputado habría contado con una importante cantidad de dólares en efectivo que luego eran cambiados de manera informal a pesos.

Esos fondos, siempre según la reconstrucción de la fiscalía, eran depositados en numerosas operaciones de bajo monto para evitar alertas y permitir el pago de gastos corrientes. El análisis de las cuentas reveló meses con decenas de depósitos individuales que, sumados, permitían cubrir consumos con tarjetas de crédito y otros compromisos financieros incompatibles con los ingresos declarados.

Fred Machado detenido en Argentina.

Fred Machado detenido en Argentina.

La sospecha es que se trató de una operatoria de "pitufeo" o fragmentación de depósitos, una metodología frecuentemente investigada en causas de lavado de activos porque busca introducir dinero al circuito formal mediante múltiples acreditaciones pequeñas en lugar de una única operación de gran volumen.

Los investigadores sostienen que el patrimonio y el nivel de gastos detectados no guardarían relación con los ingresos formalmente registrados por Espert tanto antes como durante su paso por la Cámara de Diputados.

Espert - Fred Machado: las claves de su relación

Además, la fiscalía también analiza el vínculo previo entre el economista y Machado. En otro expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py se investigan los aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo la provisión de aeronaves y vehículos para actividades proselitistas.

Mientras tanto, el juez federal Lino Mirabelli mantiene vigente la medida de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, una restricción que les impide realizar operaciones patrimoniales hasta que se definan los próximos pasos procesales.

Ahora la atención está puesta en la decisión del magistrado sobre el pedido de indagatoria. Si el juez hace lugar a la solicitud del fiscal, el dirigente liberal deberá presentarse formalmente en el expediente para responder por las sospechas que pesan sobre él en una investigación que, según los investigadores, apunta a determinar si el dinero recibido desde Estados Unidos fue posteriormente incorporado al circuito legal mediante un esquema de presunto lavado de activos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei lo sostiene en el puesto, pero a Adorni no le creen ni siquiera sus compañeros de gabinete.

De la euforia financiera a Adorni, el relato choca con la realidad

La medida impactará en una semana.

Las personas con discapacidad viajarán gratis en colectivos y trenes con SUBE

Victoria Villarruel fulminó a Adorni: Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones

Villarruel fulminó a Adorni y presionó para que adelante su informe en el Senado

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 

Bullrich cruzó a Adorni, tras la presentación tardía de la declaración jurada: "Más que un error, esto es una omisión ética"

El encuentro coincidirá con el inicio del mundial y el cumleaños de Patricia Bullrich. 

Tras presentar la declaración jurada, Adorni encabezó una reunión de la mesa política

La decisión del Gobierno causó preocupación en distintos sectores.

El oficialismo reactivó una bicameral para paralizar la Oficina de Presupuesto del Congreso

Rating Cero

La reconocida conductora llamó la atención en un canal de streaming.

Juana Viale sorprendió a todos con un nuevo trabajo: ¿deja la TV?

La famila famosa, sacudida por el revuelo mediático tras la denunciapor violencia de género.

Revelaron la charla secreta que tuvieron Marcelo Tinelli con el padre del ex novio que Juanita denunció

Luz Tito y Tato Algorta se juntaron para ver el partido entre Argentina y Argelia

Dos ex Gran Hermano se mostraron juntos y alimentaron los rumores de romance

La actriz de 35 años, tras La llamada. se convirtió en un personaje icono del terror.

Murió la protagonista de una de las películas de terror icónicas más vistas de los 2000: tenía 35 años

La reconocida periodista se quedó afuera del equipo que cubrirá el Mundial.

La periodista que se quedó fuera del Mundial 2026 a última hora: quién es

El repudiable momento que tuvo que vivir el exparticipante de Gran Hermano.

El ex Gran Hermano que denunció severas amenazas: "Descuartización total"

últimas noticias

Javier Milei junto al titular del Banco Mundial. 

Tras el aval a la garantía de u$s2.000 millones, Milei recibe a autoridades del Banco Mundial

Hace 10 minutos
Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026.

Que no se te pase: esta es la fecha de vencimiento de la VTV en junio 2026

Hace 12 minutos
La reconocida conductora llamó la atención en un canal de streaming.

Juana Viale sorprendió a todos con un nuevo trabajo: ¿deja la TV?

Hace 16 minutos
La famila famosa, sacudida por el revuelo mediático tras la denunciapor violencia de género.

Revelaron la charla secreta que tuvieron Marcelo Tinelli con el padre del ex novio que Juanita denunció

Hace 21 minutos
El fantasma de un nuevo paro vuelve a acechar el AMBA en medio de las negociaciones paritarias. 

La UTA exigió recomposición salarial inmediata y advirtió sobre un posible paro

Hace 28 minutos