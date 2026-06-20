20 de junio de 2026 Inicio
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Es el único deportista que hizo un gol en mundiales con anteojos

Un peculiar caso en la historia de la Copa del Mundo.

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El futbolista que tiene este llamativo récord.

El futbolista que tiene este llamativo récord.

FIFA
  • Leopold Kielholz fue el único futbolista en convertir un gol en un Mundial usando anteojos.
  • Jugó con la selección de Suiza en el Mundial de Italia 1934.
  • Su actuación lo convirtió en una de las figuras de la primera etapa mundialista suiza.
  • Su caso es uno de los más singulares del fútbol y se compara con el de Edgar Davids.

Leopold Kielholz quedó en la historia como el primer futbolista en disputar un Mundial usando anteojos. El delantero suizo jugó con lentes reforzados debido a sus problemas de visión y, además, se convirtió en el único jugador que logró marcar un gol en una Copa del Mundo usando gafas, un récord que se mantiene hasta la actualidad.

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Kielholz fue el delantero titular de Suiza en el Mundial de Italia 1934 y se convirtió en uno de los protagonistas de la primera participación mundialista de su selección. En el debut ante Países Bajos, disputado en el estadio San Siro de Milán, anotó a los siete minutos el primer gol de Suiza en una Copa del Mundo. Minutos después consiguió el doblete que le permitió a los helvéticos imponerse 3-2 y avanzar a la siguiente ronda.

Leopold Kielholz en el Mundial de Italia 1934.

Leopold Kielholz en el Mundial de Italia 1934.

Su aporte ofensivo continuó algunos días después en los cuartos de final frente a Checoslovaquia, cuando volvió a convertir en la derrota por 3-2 que significó la eliminación suiza. A pesar de la temprana despedida del torneo, sus actuaciones dejaron una marca importante en los primeros pasos mundialistas del país. Con la camiseta de la selección jugó 17 partidos y anotó 12 goles, una eficacia que lo ubicó entre los delanteros más destacados de su generación y entre los jugadores más recordados del fútbol suizo.

Quién es el único jugador que hizo un gol en el Mundial con anteojos

Más allá de sus goles, Kielholz llamó la atención por una característica poco común en el fútbol profesional. Los medios de la época señalaban que “tenía una vista muy pobre”, una condición que lo obligó a utilizar anteojos especiales durante los encuentros. Para reducir riesgos en el campo de juego, incorporó cristales de seguridad a sus lentes y así pudo continuar compitiendo al más alto nivel sin que su problema visual le impidiera desarrollar su carrera.

Tras su retiro como jugador, Kielholz continuó su carrera como entrenador de la selección de Suiza en dos ciclos durante la década de 1950. Su relación con el combinado helvético se mantuvo vigente, el mismo con el que había anotado el primer gol de Suiza en un Mundial. Por esto es recordado como una de las figuras más importantes de la historia del fútbol suizo. Murió en Zúrich el 4 de junio de 1980, pocos días antes de cumplir 69 años.

El caso de Kielholz y el uso de lentes forma parte de un grupo muy reducido de futbolistas. En tiempos recientes, el nombre más reconocido es el de Edgar Davids, quien tuvo que recurrir a gafas especiales debido a un glaucoma que lo acompañó durante gran parte de su carrera. El mediocampista neerlandés se destacó en la élite europea con pasos por clubes de primer nivel como Ajax, Milan, Juventus, Barcelona y Tottenham.

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