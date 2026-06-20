Las imágenes del último adiós a Taty Almeida en Plaza de Mayo Miles de personas se reunieron para homenajear y despedir a una de las máximas referentes en Derechos Humanos de la Argentina. Por Agregar C5N en









El emotivo homenaje en fotos. Nicolás Rodríguez | C5N

Este sábado se llevó adelante el último adiós de Taty Almeida. Referentes de derechos humanos, organizaciones sociales y una multitud de ciudadanos se congregaron alrededor de la histórica pirámide para homenajear a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En un sentido homenaje, las personas se acercaron a la zona a la hora citada, a las 10 de la mañana. Junto con pañuelos, fotos de Taty y otros desaparecidos, recordaron con emoción a una de las principales luchadoras por la Memoria, Verdad y Justicia.

Estuvieron presentes dirigentes políticos, sindicales y toda una multitud que se sumó a la convocatoria portando fotos y carteles agradeciendo la incansable tarea del emblema de las Madres de Plaza de Mayo. Juntos hicieron una ronda alrededor de la pirámide de Mayo, haciendo honor al legado que dejó en nuestro país.