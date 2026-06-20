20 de junio de 2026 Inicio
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Las imágenes del último adiós a Taty Almeida en Plaza de Mayo

Miles de personas se reunieron para homenajear y despedir a una de las máximas referentes en Derechos Humanos de la Argentina.

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El emotivo homenaje en fotos.

El emotivo homenaje en fotos.

Nicolás Rodríguez | C5N

Este sábado se llevó adelante el último adiós de Taty Almeida. Referentes de derechos humanos, organizaciones sociales y una multitud de ciudadanos se congregaron alrededor de la histórica pirámide para homenajear a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Operarios trabajan en la zona de la colisión.
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En un sentido homenaje, las personas se acercaron a la zona a la hora citada, a las 10 de la mañana. Junto con pañuelos, fotos de Taty y otros desaparecidos, recordaron con emoción a una de las principales luchadoras por la Memoria, Verdad y Justicia.

Estuvieron presentes dirigentes políticos, sindicales y toda una multitud que se sumó a la convocatoria portando fotos y carteles agradeciendo la incansable tarea del emblema de las Madres de Plaza de Mayo. Juntos hicieron una ronda alrededor de la pirámide de Mayo, haciendo honor al legado que dejó en nuestro país.

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