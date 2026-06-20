20 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo banderazo para reclamar la libertad de Cristina Kirchner a un año de su detención

La convocatoria está prevista a partir de las 15, mientras se esperan actividades en decenas de municipios.

Por
El banderazo será a las 15 en Parque Lezama.

El banderazo será a las 15 en Parque Lezama.

Imagen mejorada con IA/C5N

En el marco del Día de la Bandera este sábado se llevará a cabo un banderazo en Parque Lezama para reclamar la liberación de Cristina Kirchner, a un año de su detención por la causa Vialidad.

Cristina Kirchner despidió a Tati Almeida. 
Te puede interesar:

Desde el balcón de San José 1111, Cristina despidió a Taty Almeida

La movilización cobra una fuerte relevancia luego de que la Justicia amenazara formalmente con revocar el beneficio del arresto domiciliario que cumple en su vivienda de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, debido a las constantes manifestaciones de apoyo en la puerta de su residencia.

"Por Argentina. Por Cristina": convocatoria y alcance nacional

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires; se espera que de manera simultánea se repliquen manifestaciones en más de 135 municipios de todo el país para denunciar lo que el arco político califica como la "proscripción" de la exmandataria.

El acto central en Parque Lezama contará con la presencia de referentes del espacio y tendrá como principal orador al diputado nacional Máximo Kirchner.

Asimismo, existe una fuerte expectativa por la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner envíe un mensaje grabado o mantenga una comunicación telefónica en vivo, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente por la organización.

El trasfondo: intimación judicial y cambio de escenario

El banderazo, que originalmente iba a tener otro epicentro, debió trasladarse a Parque Lezama debido al creciente acoso judicial denunciado por el entorno de la ex presidenta.

A principios de esta semana, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la ex mandataria. El magistrado advirtió de manera explícita que dejaría sin efecto el beneficio de la prisión domiciliaria si persistían las concentraciones militantes en las inmediaciones de San José 1111, alegando que las mismas "alteran el orden público".

Desde el espacio político de la actual titular del PJ consideraron esta medida como un "apriete judicial", motivado por las muestras de afecto y las vigilias que los simpatizantes realizaron frente a su domicilio al cumplirse el primer año de su detención.

Es por eso que ante el riesgo inminente de que la Justicia revoque la modalidad de su arresto, la militancia optó por mudar el reclamo a un espacio público abierto para resguardar la situación de la dirigiente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina Kirchner junto a Taty Almeida.
play

La sentida despedida de Cristina a Taty Almeida: "Luchadora incansable que honraste la vida"

El gobernador remarcó la doble vara de la Justicia de acuerdo al color político.

Kicillof, irónico contra Adorni: "Estoy buscando un pendrive para los recursos de la Provincia"

play

Máximo Kirchner: "Narcos y genocidas tienen mejores condiciones que Cristina"

Cristina Kirchner se encuentra en prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución.

El mensaje de Cristina antes de quedar detenida: "Yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor"

play

El mensaje de los legisladores peronistas a un año de la condena a Cristina: "No está sola"

Cristina Kirchner cumple un año de prisión domicliaria. 

El peronismo se movilizó a un año de la condena a Cristina

Rating Cero

Antonela Roccuzzo envió un mensaje sobre Nico Occhiato.

Se filtró el mensaje de Antonela Roccuzzo sobre Nico Occhiato en medio del escándalo

Se trata del director James Burrows. 

Luto en la televisión por la muerte de James Burrows, director de grandes éxitos

Juana Viale se separó de forma inesperada.

Juana Viale se separó de Yago Lange tras años en pareja: los motivos

La postura de Scaloni para cuidar a Messi.

La decisión de Scaloni para cuidar a Messi que involucra a las mujeres de la Selección

Paula Chaves habló sobre las críticas y fue tajante.

Paula Chaves respondió las críticas a su cuerpo: "Tengo panza porque tuve tres hijos"

Antonela se ocupó de blanquear una situación.

Antonela Roccuzzo, furiosa por un rumor sobre la familia Messi: "Pidió que se desmienta categóricamente"

últimas noticias

Más de 1.700 evacuados en el hotel de lujo.

Impresionante incendio en un hotel de lujo de República Dominicana: un muerto y 1.700 evacuados

Hace 20 minutos
Organizaciones llamaron a concentrar en Plaza Pringles contra Milei.

Gran movilización en Rosario contra la presencia de Milei: "Me parece un desastre"

Hace 21 minutos
Las principales definiciones de Javier Milei en Rosario.

Las principales definiciones de Milei en el acto por el Día de la Bandera

Hace 37 minutos
Antonela Roccuzzo envió un mensaje sobre Nico Occhiato.

Se filtró el mensaje de Antonela Roccuzzo sobre Nico Occhiato en medio del escándalo

Hace 1 hora
play

Lemoine apuntó contra Villarruel y profundizó la interna del Gobierno: "No la saludo ni loca"

Hace 1 hora