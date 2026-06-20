Nuevo banderazo para reclamar la libertad de Cristina Kirchner a un año de su detención

La convocatoria está prevista a partir de las 15, mientras se esperan actividades en decenas de municipios.

En el marco del Día de la Bandera este sábado se llevará a cabo un banderazo en Parque Lezam a para reclamar la liberación de Cristina Kirchner, a un año de su detención por la causa Vialidad.

La movilización cobra una fuerte relevancia luego de que la Justicia amenazara formalmente con revocar el beneficio del arresto domiciliario que cumple en su vivienda de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, debido a las constantes manifestaciones de apoyo en la puerta de su residencia.

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires; se espera que de manera simultánea se repliquen manifestaciones en más de 135 municipios de todo el país para denunciar lo que el arco político califica como la "proscripción" de la exmandataria.

El acto central en Parque Lezama contará con la presencia de referentes del espacio y tendrá como principal orador al diputado nacional Máximo Kirchner .

Asimismo, existe una fuerte expectativa por la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner envíe un mensaje grabado o mantenga una comunicación telefónica en vivo, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente por la organización.

El trasfondo: intimación judicial y cambio de escenario

El banderazo, que originalmente iba a tener otro epicentro, debió trasladarse a Parque Lezama debido al creciente acoso judicial denunciado por el entorno de la ex presidenta.

A principios de esta semana, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la ex mandataria. El magistrado advirtió de manera explícita que dejaría sin efecto el beneficio de la prisión domiciliaria si persistían las concentraciones militantes en las inmediaciones de San José 1111, alegando que las mismas "alteran el orden público".

Desde el espacio político de la actual titular del PJ consideraron esta medida como un "apriete judicial", motivado por las muestras de afecto y las vigilias que los simpatizantes realizaron frente a su domicilio al cumplirse el primer año de su detención.

Es por eso que ante el riesgo inminente de que la Justicia revoque la modalidad de su arresto, la militancia optó por mudar el reclamo a un espacio público abierto para resguardar la situación de la dirigiente.