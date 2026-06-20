20 de junio de 2026 Inicio
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Desendeudamiento familiar: los cinco requisitos obligatorios para acceder al nuevo programa de la Ciudad de Buenos Aires

El proyecto fue aprobado en la Legislatura porteña y ofrece distintas herramientas para alivianar la mora y cancelar créditos atrasados, excepto en las billeteras virtuales. El detalle de quienes quedan excluidos.

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Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que impulsa el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. En un contexto donde la morosidad va en aumento todos los meses, aquellas personas que cumplan con una serie de requisitos tendrán la chance de acceder a un plan que ofrece distintas herramientas para alivianar la mora y refinanciar gastos con las tarjetas de crédito y préstamos, excepto los sacados en billeteras virtuales.

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El objetivo de la ley, según marca en sus primeros artículos, es el de “reducir la carga financiera de los hogares, prevenir situaciones de exclusión crediticia, promover la regularización de deudas existentes y contribuir a la estabilidad económica de las familias residentes en la Ciudad”. Ademas, apunta a facilitar “la refinanciación y cancelación de deudas de consumo” de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera, mediante el acceso a líneas de crédito especiales.

Crece la deuda con las tarjetas de crédito.

Crece la deuda con las tarjetas de crédito.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires es quien aparece como entidad bancaria que ofrece el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, aunque la legislación aprobada promueve la participación de bancos privados y entidades no bancarias mediante diversos incentivos fiscales.

Desendeudamiento familiar: cuáles son los requisitos para acceder al programa

Al momento que la ley comience a implementarse, habrá un plazo de 60 días para que las personas que cumplan con los siguientes requisitos puedan solicitar los préstamos a tasa especial.

  • Deberán registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.
  • Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central en Situación 2 (deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en Situación 3 (deudas con atraso entre 90 y 180 días) días, al 1° de junio de 2026.
  • Los ingresos mensuales del grupo familiar tienen que ser inferiores a 10 salarios mínimos, equivalente a 3.678.000 pesos.
  • Deberán poder acreditar que las cuotas adeudadas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
  • Contar con un domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de 2 años.

Desendeudamiento familiar: quiénes quedan excluidos

  • Las personas dueñas de más de un inmueble.
  • Los propietarios de autos con una antigüedad menor a cinco (5) años, excepto aquellos destinados a actividades laborales.
  • Los titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios registrados.
  • Las personas tenedoras de activos financieros (plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones, moneda extranjera u otros) que excedan el total de la deuda reclamada.
  • Y aquellas personas que hayan comprado dólares durante el período en que se generó la deuda a refinanciar.

Los puntos clave del beneficio

El programa establece condiciones mucho más favorables que las tasas de mercado actuales para que las familias puedan salir del ahogo financiero:

    • Tasa de interés: Los créditos de refinanciación tendrán una tasa nominal anual fija máxima del 35%.
    • Plazos: Se establece un plazo mínimo de 24 meses para la devolución.
    • Entidades: El Banco Ciudad será el eje del programa, aunque podrán sumarse entidades privadas, las cuales recibirán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estos créditos como incentivo.

Impacto en el bolsillo

Según las proyecciones que acompañaron el proyecto, una familia con una deuda acumulada equivalente a dos salarios mensuales podría ahorrar cerca de $240.000 por mes y evitar el pago de millones en intereses frente a una refinanciación bancaria tradicional.

La ley ahora debe ser promulgada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para que el programa entre en vigencia por un período inicial de 60 días para la solicitud de los créditos.

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