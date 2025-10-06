6 de octubre de 2025 Inicio
Javier Milei, en el Movistar Arena: quiénes integran "La Banda Presidencial"

En medio de la recesión económica, las denuncias por corrupción y el temblor político tras la renuncia de Espert, el Presidente se sube al escenario del Movistar Arena para presentar su libro con un show musical.

A tres semanas de las elecciones generales y con el país sumido en una profunda crisis económica, Javier Milei eligió los reflectores del Movistar Arena para relanzar su campaña en clave de espectáculo. Lo hará este lunes con la presentación de su libro "La construcción del milagro", en un evento que contará con un show musical en el que el propio Presidente actuará como cantante principal.

La autodenominada “Banda Presidencial” estará integrada por un grupo de funcionarios, asesores y dirigentes de su entorno más cercano, varios de ellos con cargos electivos o aspiraciones políticas. En la batería estará el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch; en la primera guitarra, su hermano Joaquín, candidato a senador; en el bajo, el periodista y biógrafo presidencial Marcelo Duclos; y en los coros, la diputada libertaria Lilia Lemoine.

A ellos se suman Ana Tamagno, pareja de Duclos, quien también participará en las voces; el abogado Fernando Mezzina; Hernán Scarfó, a cargo de la segunda guitarra; y Mario Suli, asistente personal del mandatario.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió una foto del grupo durante los ensayos, que rápidamente circuló por redes sociales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de maestro de ceremonias del evento.

El show, que mezcla política y rock en partes iguales, busca “inyectar energía” a La Libertad Avanza en plena campaña. El entorno de Milei asegura que el repertorio fue elegido por su “mensaje político” y que el mandatario interpretará algunos temas antes de presentar su nuevo libro.

Sin embargo, el despliegue escénico contrasta con el clima social y político que atraviesa su gobierno. Mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo y los indicadores económicos siguen en rojo, el oficialismo intenta contener el impacto de las denuncias por corrupción y la crisis interna desatada tras la renuncia de José Luis Espert, quien debió bajar su candidatura por sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado.

En ese contexto, la apuesta de Milei por simular el papel de un rockstar en medio de la recesión y el descontento social exhibe una desconexión cada vez más marcada entre el relato libertario y la realidad cotidiana.

