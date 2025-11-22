Lanús Campeón: la historia de superación de Nahuel Losada, el héroe de una noche histórica

El arquero fue figura en los 90 minutos y se vistió de gigante atajando tres penales en la definición. Su conmovedora historia de ascenso y lucha en el fútbol argentino.

El Granate se coronó en una final vibrante y extensa contra Atlético Mineiro , que terminó en la definición desde los doce pasos. La estrella indiscutida que llevó al equipo a la gloria continental fue el arquero Nahuel Losada .

Tras empatar 0-0 en un partido donde fue un muro inexpugnable, con una tapada "a lo 'Dibu' Martínez" incluida , Losada se transformó en héroe en la tanda de penales. El guardametas atajó tres disparos cruciales, selló una performance memorable y le dio a Lanús el segundo título internacional de su historia .

La imagen de Losada alzando el puño tras la última atajada , cubierto por sus compañeros, fue el cierre épico de una noche que quedará grabada en la historia Granate, y también en la del fútbol argentino.

La historia de Nahuel Losada es la de un profesional que pensó en dejar el fútbol en múltiples ocasiones y que tuvo que buscar trabajos paralelos para sostener a su familia mientras luchaba por su sueño.

El propio Losada confesó que, mientras cursaba las inferiores en Estudiantes de La Plata , debió trabajar. "Me ha tocado ser padre muy joven y mi papá era poseedor de un taxi. Para darme una mano y solventar gastos, me lo daba para manejarlo" , recordó el arquero, agradecido por ese apoyo fundamental.

Su camino en el fútbol fue un largo recorrido por el ascenso: después de debutar en Estudiantes, pasó por Unión de Mar del Plata, Atlanta, tuvo dos ciclos en All Boys y hasta una experiencia internacional a préstamo en Deportivo Pasto (Colombia).

Fue su paso por Belgrano, club al que llegó en 2020, donde logró un ascenso histórico en 2022 con el sufrido y recordado triunfo 3-2 sobre Almirante Brown, lo que le dio el espaldarazo final antes de llegar a Lanús.

Hoy, con la Copa Sudamericana en sus manos, Losada dejó un mensaje de resiliencia: "Me costó mucho, remé mucho para estar en este momento... El esfuerzo paga. El mensaje es que la sigan remando, que el fútbol paga". El premio a la perseverancia quedó plasmado en una noche histórica.