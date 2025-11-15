Fena Della Maggiora, sobre Javier Milei: "Es como si lo manejaran de arriba, como si tuviera hilos"

El músico argentino se sentó en el sillón de los invitados del clásico de los sábados por C5N. Agudo, como siempre, opinó sobre las medidas del gobierno libertario y, en especial, sobre el último acuerdo comercial con Estados Unidos: "Es una entrega absoluta. Si te ponés a analizarlo te jode a vos, a tu hijo, a tus nietos y a tus bisnietos”.

En una nueva emisión de TVR , Juan Amorín y Andrea Rincón recibieron en los estudios de C5N a Fena Della Maggiora . El cantante, relajado pero punzante, dejó frases fuertes sobre la actualidad política argentina y manifestó su total desacuerdo con las últimas medidas que tomó el gobierno de Javier Milei en términos económicos. Hubo tiempo para hablar del Diego, Messi, Indio Solari, Paco y Catriel, y hasta de Silvio Rodríguez .

Fena fue contundente al hablar del gobierno y, en particular, de Javier Milei y sus contradicciones: “Cuando fue a Davos dijo que los matrimonios entre personas del mismo sexo son pedófilos. Sin embargo, su amigo Scot Bessent está casado con otro hombre, ¿le habrá dicho ‘pedófilo’?” , puntualizó en la relación que hay entre el mandatario y el representante del Tesoro de EEUU.

Respecto al acuerdo comercial con el país del norte, que se conoció esta semana, se lo vio ofuscado y fue claro con sus palabras: “Me parece horroroso, espantos. Un sometimiento. Si te ponés a analizarlo te jode a vos, a tu hijo, a tus nietos y a tus bisnietos”.

" Los glaciares de argentina son proveedores de agua dulce, que va ser mucho más valiosa que el petróleo. Se están por entregar las zonas periglaciares, les abrieron la puerta a Estados Unidos para que hagan lo que quieran con nuestras reservas de agua dulce. Están destruyendo al planeta” , el artista ahondó sobre los detalles del tratado bilateral que compromete la soberanía argentina.

Obviamente, la mención a Diego no podía faltar. “Nunca me voy a olvidar del gol de Diego a los ingleses. No lo podía creer, iba dejando jugadores en el camino. Por algo es el gol más extraordinario en la historia del fútbol” , mencionó el artista cuando le consultaron por su apreciación al gol del 10 a Inglaterra en el Mundial de 1986.

El compositor tampoco escatimó en palabras bonitas para Lio Messi: “Hasta en el último amistoso de Argentina contra Angola se lució. Es un genio, que tiene la misma talla que Leonardo Da Vinci en lo suyo”.

La música no podía faltar con Fena el estudio: sus artistas preferidos, su guitarra y su voz

Primero, se mostró orgulloso por la pasión argentina en recitales: “Por algo, los artistas del mundo eligen al público argentino como de los mejores del mundo”. El invitado también se emocionó al ver un documental que lo retrotrajo a su juventud y la entrañable amistad con Silvio Rodríguez.

Y si de público fervoroso hablamos, seguro se nos ocurre la misma persona que a Fena: “El Indio Solari tiene que ser estudiado como un fenómeno social. Es un gurú. Te quiero Indio”, mencionó sobre la convocatoria que tiene el cantante de Los Redondos, ícono del rock nacional, a donde quiera que se presente.

El la actualidad, también tiene a sus preferidos: Catriel y Paco Amoroso. "De lo nuevo, son de los que más me gustan. Son grandes músicos y tienen una tremenda banda. Además, se conocen desde niños”, reconoció la exitosa carrera de sus jóvenes colegas.

Para cerrar el programa a pura música, Fena tomó su guitarra, agradeció la invitación a los conductores, pidió un aplauso para el público presente y cantó Soy un tema que lo identifica como una persona que pasó por muchas etapas en su vida pero sigue fiel a sus principios: "Sigo siendo yo", recita el último verso de la canción.