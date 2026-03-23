Taty Almeida, a 50 años del golpe de Estado: "Que sepan Javier Milei y compañía que no nos han vencido" En un diálogo exclusivo con C5N, la referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora contó que es lo que más le apena y qué le enorgullece de este medio siglo de compromiso por la Memoria, Verdad y Justicia. Por + Seguir en







Taty Almeida, histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A 50 años del golpe de Estado que marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina con la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, recordó aquellos días que cambiaron su vida para siempre a partir de la desaparición de su hijo Alejandro, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). "Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!", sostuvo la emblemática luchadora por los Derechos Humanos en el país, en un diálogo exclusivo con C5N.

Almeida recordó cómo eran sus días previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "Mi vida era tranquila. Yo ejercí como maestra hasta que nacieron mis hijos y después me dediqué a ellos. Toda mi familia eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'. Por eso, ante tanto reconocimiento en mí y todas las madres, yo sé que él está muy orgulloso de su madre, exgorila. Ya me afeité", dijo sobre sus parientes. Su padre, Carlos Vidal Miy, fue teniente coronel de Caballería, y sus hermanos también pertenecieron al Ejército.

Embed - C5N on Instagram: "Su hijo tenía 20 años cuando fue desaparecido A Taty Almeida le arrebataron a Alejandro y desde entonces su vida se convirtió en una búsqueda. Querida Familia, a 50 años del golpe Lunes 23 de marzo | 19 hs Estreno en YouTube de C5N #NuncaMás #MemoriaVerdadYJusticia #24DeMarzo" View this post on Instagram Ante la pregunta de qué es lo que más le duele que no haya cambiado en la sociedad argentina durante este medio siglo, Almeida se refirió al actual gobierno de La Libertad Avanza. "Lo que realmente me indigna, sobre todo este gobierno de Milei y compañía, que quieran negar lo que se sabe que es real", dijo en referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés", agregó. "Además, no me entra en la cabeza que haya gente que diga 'hay que esperar a ver qué pasa'; ¿esperar qué? La gente piensa en comer o comprar remedios", remató.

Por otro lado, también se refirió a lo que más le emociona sobre estos 50 años de militancia por los Derechos Humanos. "Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie; a pesar de las sillas de ruedas, los bastones. Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron", sostuvo.