18 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei expuso en la Universidad de San Andrés junto a Federico Sturzenegger

El Presidente dio una clase en la mañana del lunes en la cátedra que tiene el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la facultad privada.

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Javier Milei expuso en la Universidad de San Andrés junto a Federico Sturzenegger

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una exposición en la cátedra del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la Universidad de San Andrés, cuya sede está ubicada en Victoria, San Fernando.

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La actividad se realizó en uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde el inicio de la gestión, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en un contexto marcado por tensiones políticas, crisis económica y disputas internas dentro de La Libertad Avanza.

"Javier Milei en modo profesor. Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse. Esto genera el presidente", expresó el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, en su cuenta de X.

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El acto también tuvo lugar en medio de las diferencias dentro del espacio libertario, profundizadas tras las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La agenda presidencial continuará este martes, cuando Milei participe desde las 11.30 del foro “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”, que se realizará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

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Cerca de las 11.30 horas, el mandatario abandonó la institución custodiado por un fuerte operativo de seguridad.

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