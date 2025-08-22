Sobres con más de 250 mil dólares y celulares: qué encontraron en los allanamientos por la causa de las coimas La Justicia dispuso una veintena de procedimientos que comenzaron en la madrugada del viernes e incluyeron a la Agencia Nacional de Discapacidad, la droguería Suizo Argentina y domicilios registrados a nombre de Eduardo Kovalivker y Diego Spagnuolo. Por







Diego Spagnuolo quedó demorado en uno de los allanamientos: entregó el celular.

Se conocieron detalles de los allanamientos ordenados por la Justicia, en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra por medicamentos. Los mismos se iniciaron en la madrugada de viernes e incluyeron a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina y domicilios registrados a nombre de Eduardo Kovalivker y Diego Spagnuolo.

En detalle, se logró el secuestro de material de interés para la causa como por ejemplo documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa, además de sobres con u$s266.000 y $ 7.000.000.

La investigación se inició luego de la revelación de unos audios donde Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados en la compra de medicamentos, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios de un presunto esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir el dinero.

La denuncia marca que la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.

Los detalles de los allanamientos realizados Algunos de los allanamientos fueron fueron llevados a cabo en los siguientes lugares:

Avenida Hipólito Yrigoyen 1447 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad -, Resultado Negativo





Calle Ramsay 2250 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad. Resultado: Se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146.





Calle Monroe 801, CABA – Laboratorio Droguería Suizo Argentina. Resultado: Se procedió al secuestro de (15) QUINCE CAJAS conteniendo en su interior documentación de interés para la causa, y (01) UN PENDRIVE que también contiene en su interior información de interés para la causa.





Nordelta Barrio La Isla, lote 6, con el secuestro de U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado y su pasaporte.





Nordelta Lote 180 - Barrio El Golf – Nordelta. PBA. Resultado: No hay moradores.