Sobres con más de 250 mil dólares y celulares: qué encontraron en los allanamientos por la causa de las coimas

Se conocieron detalles de los allanamientos ordenados por la Justicia, en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra por medicamentos. Los mismos se iniciaron en la madrugada de viernes e incluyeron a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina y domicilios registrados a nombre de Eduardo Kovalivker y Diego Spagnuolo.
En detalle, se logró el secuestro de material de interés para la causa como por ejemplo documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa, además de sobres con u$s266.000 y $ 7.000.000.
La investigación se inició luego de la revelación de unos audios donde Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados en la compra de medicamentos, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios de un presunto esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir el dinero.
La denuncia marca que la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.
Los detalles de los allanamientos realizados
Algunos de los allanamientos fueron fueron llevados a cabo en los siguientes lugares: