Sobres con más de 250 mil dólares y celulares: qué encontraron en los allanamientos por la causa de las coimas

La Justicia dispuso una veintena de procedimientos que comenzaron en la madrugada del viernes e incluyeron a la Agencia Nacional de Discapacidad, la droguería Suizo Argentina y domicilios registrados a nombre de Eduardo Kovalivker y Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo quedó demorado en uno de los allanamientos: entregó el celular. 

Se conocieron detalles de los allanamientos ordenados por la Justicia, en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra por medicamentos. Los mismos se iniciaron en la madrugada de viernes e incluyeron a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina y domicilios registrados a nombre de Eduardo Kovalivker y Diego Spagnuolo.

La Justicia avanza en la investigación por el fentanilo que provocó casi 100 muertes.
La Justicia dio detalles de los avances en la investigación por el fentanilo que provocó casi 100 muertes

En detalle, se logró el secuestro de material de interés para la causa como por ejemplo documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa, además de sobres con u$s266.000 y $ 7.000.000.

La investigación se inició luego de la revelación de unos audios donde Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados en la compra de medicamentos, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios de un presunto esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir el dinero.

La denuncia marca que la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.

Los detalles de los allanamientos realizados

Algunos de los allanamientos fueron fueron llevados a cabo en los siguientes lugares:

  • Avenida Hipólito Yrigoyen 1447 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad -, Resultado Negativo

  • Calle Ramsay 2250 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad. Resultado: Se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146.

  • Calle Monroe 801, CABA – Laboratorio Droguería Suizo Argentina. Resultado: Se procedió al secuestro de (15) QUINCE CAJAS conteniendo en su interior documentación de interés para la causa, y (01) UN PENDRIVE que también contiene en su interior información de interés para la causa.

  • Nordelta Barrio La Isla, lote 6, con el secuestro de U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado y su pasaporte.

  • Nordelta Lote 180 - Barrio El Golf – Nordelta. PBA. Resultado: No hay moradores.

