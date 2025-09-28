El Servicio Penitenciario avaló el pedido de salidas transitorias de Christian Von Wernich, el cura que participó de torturas El expárroco de la Policía bonaerense, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad, solicitó visitar a su hermano en Corrientes. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata pidió al SPF que evalúe su traslado a una unidad penal en esa provincia. Por







El Servicio Penitenciario avaló el pedido de salidas transitorias de Von Wernich, el cura que participó en la dictadura

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) apoyó el pedido de salidas transitorias de Christian Von Wernich, el ex capellán de la Policía bonaerense condenado a prisión perpetua en 2007 por delitos de lesa humanidad. La solicitud, presentada en mayo de este año, plantea la posibilidad de visitar a su hermano en Corrientes y regresar luego a la Unidad 34 de Campo de Mayo bajo “palabra de honor”.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo había sentenciado hace 17 años, solicitó al SPF que analice su eventual traslado a una cárcel de esa provincia litoraleña. Von Wernich había intentado en 2023 ser alojado en un hogar sacerdotal, pero la institución en cuestión rechazó recibirlo.

Condenado por 34 secuestros, 31 casos de torturas y siete homicidios, su figura sigue generando fuerte rechazo. La abogada Myriam Bregman, querellante en el juicio que lo condenó, recordó que el ex sacerdote tuvo un rol central en el circuito represivo que funcionó bajo las órdenes de la Policía bonaerense. “Fue una pieza clave del genocidio y usaba su condición de cura para arrancar confesiones”, señaló.

Bregman también subrayó que nunca fue excomulgado y remarcó que a 18 años de la condena los crímenes de lesa humanidad mantienen vigencia. “No es un exgenocida: siguen sin revelar el destino de los desaparecidos ni el de los niños apropiados durante la dictadura”, advirtió.

Von Wernich permanece detenido desde 2003 y el próximo 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la sentencia que lo condenó a reclusión perpetua.