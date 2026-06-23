Sin Patricia Bullrich, Manuel Adorni reunió a legisladores de La Libertad Avanza en medio del escándalo

El jefe de Gabinete encabezó un encuentro junto a Karina Milei, del cual no formó parte la presidenta del bloque libertario después de ratificar su distanciamiento del Gobierno por las denuncias que enfrenta el ministro coordinador por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezó una reunión de legisladores nacionales de La Libertad Avanza , de la cual no formó parte la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich , quien ratificó su distanciamiento del Gobierno después de cuestionar al ministro coordinador por las denuncias que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Otra señal de Bullrich: se ausentó de la reunión convocada por Adorni con senadores de LLA

La Jefatura de Gabinete publicó en la red social X que el ministro coordinador mantuvo un encuentro con legisladores libertarios junto a la hermana del presidente Javier Milei: "En el marco del diálogo conjunto con Senadores , el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron una nueva reunión con legisladores nacionales de La Libertad Avanza".

Por su parte, la exministra de Seguridad no integró el cónclave, aunque su entorno le bajó el tono a su ausencia ya que afirmó en diálogo con C5N que "no es un faltazo" ya que "se reúne todo el tiempo" con Adorni . El desplante se produjo en medio del pedido de interpelación de la oposición en la Cámara alta, que podría quedar firme en la sesión convocada para el próximo jueves.

Bullrich se despegó del respaldo del Gobierno a Adorni en varias oportunidades, mientras el ministro coordinador enfrenta un mar de dudas en torno a su patrimonio. En diálogo con C5N , la senadora de La Libertad Avanza cuestionó la presentación tardía de la declaración jurada de Adorni y remarcó que "esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".

En tanto, después la legisladora se refirió al apoyo de Milei al jefe de Gabinete y señaló en declaraciones televisivas que "considera que no existen razones para desplazarlo". Además, expuso que el jefe de Estado comprende que el funcionario "no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni".

Sin quórum, Diputados no habilitó el debate sobre Manuel Adorni

La maniobra del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los proyectos que la oposición buscaba debatir —o emplazar— en el recinto, surtió efecto. Los aliados y dialoguistas encontraron un argumento para no eludir la discusión sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero sin apurarla en el recinto.

La sesión quedó desactivada tras la decisión del oficialismo, comunicada este lunes en la previa del partido de la Selección argentina. Finalmente hubo 117 diputados presentes: Unión por la Patria, la izquierda, parte de Provincias Unidas —los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías; los radicales Martín Lousteau, Pablo Juliano y Marcela Coletta; los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; y los cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge—, la Coalición Cívica y Miguel Ángel Pichetto.

También dieron quórum dos de los tres catamarqueños (Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot), el salteño Bernardo Biella y los monobloques de Marcela Pagano, Karina Banfi, Natalia de la Sota y Jorge “Gato” Fernández.

Los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y el MID finalmente no bajaron a la sesión. Lo mismo sucedió con los legisladores que responden a los mandatarios provinciales Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Hugo Passalacqua (Misiones). Por su parte, Gustavo Sáenz sólo aportó a uno de los tres salteños y, entre los cordobeses que responden a Martín Llaryora, sólo bajó la mitad.