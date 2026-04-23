23 de abril de 2026 Inicio
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Cómo comprar las entradas para ir a la Feria del Libro 2026

Los pases para esta nueva edición se pueden adquirir de forma online o en las boleterías del predio. Conocé los precios y beneficios de esta edición.

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La Feria del Libro celebra su 50° aniversario con charlas y actividades especiales.

La Feria del Libro celebra su 50° aniversario con charlas y actividades especiales.

  • La Feria del Libro 2026 se realiza en La Rural de Palermo desde el 23 de abril al 11 de mayo.
  • Perú protagoniza esta edición aniversario bajo el lema "Caminos que nos unen".
  • La feria contará con la participación de los Premios Nobel J. M. Coetzee y Mo Yan.
  • Costo de tickets: Las entradas generales tienen un valor de $8.000 (lunes a jueves) y $12.000 (fin de semana).

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza este 23 de abril y se prepara para recibir a miles de lectores en el predio de La Rural, en Palermo. El evento organizado por Fundación El Libro tendrá lugar hasta el 11 de mayo, con más de mil stands y cientos de actividades para todas las edades.

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Esta edición aniversario promete ser histórica no solo por cumplir medio siglo de vida, sino por la calidad de sus expositores y la renovación de su propuesta cultural, reafirmndo su lugar como el evento editorial más importante de la región.

En esta oportunidad, Perú se suma como el País Invitado de Honor. Bajo el lema “Caminos que nos unen”, la delegación peruana traerá una propuesta inspirada en el legendario Qhapac Ñan, conectando las raíces andinas con la literatura contemporánea.

Feria del libro

Para quienes planean asistir, la organización ofrece distintas opciones para adquirir entradas y beneficios para garantizar que nadie se quede afuera en esta nueva edición.

Precios y descuentos de las entradas para la Feria del Libro 2026

Los valores de los tickets están diseñados para fomentar las visitas durante los días de semana, ofreciendo opciones que se ajustan a diferentes presupuestos:

  • Lunes a jueves: $8.000.
  • Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.
  • Pase de tres visitas: $18.000. Este pase es personal e intransferible y representa la opción más económica para quienes planean asistir varios días.

Cada entrada comprada, ya sea en boletería o a través de la web, incluye un "chequelibro" por el valor de la entrada, que se podrá canjear en librerías una vez finalizado el evento. Además, los visitantes recibirán cupones de descuento acumulables para utilizar en las compras realizadas dentro de los pabellones.

Cuenta DNI
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También existen beneficios exclusivos para usuarios de billeteras virtuales como Cuenta DNI, que ofrece ahorros significativos en stands seleccionados.

Feria del Libro 2026: cómo comprar las entradas

Para adquirir los ingresos, existen dos vías principales que buscan agilizar el flujo de visitantes:

  • Compra Online: es la modalidad más recomendada para evitar las filas en los ingresos. Se puede realizar a través del sitio oficial (entradas.feriadellibro.ar). Una vez finalizada la operación, se recibe un código QR en el correo electrónico que deberá presentarse (ya sea impreso o desde el celular) en los molinetes de entrada. Esta es la única vía para adquirir el Pase de tres visitas.
  • Boleterías en el predio: durante todos los días de la feria, se podrán comprar entradas físicas en los accesos de Avenida Santa Fe 4201, Avenida Sarmiento 2704 y Cerviño 4474. Las boleterías aceptan efectivo, tarjetas de débito y crédito.

Quienes pertenezcan a los grupos con ingreso gratuito (menores de 12 años, docentes, jubilados y estudiantes en días específicos) no necesitan comprar ticket para el ingreso; simplemente deben presentarse en los molinetes con el documento o la acreditación correspondiente (recibo de sueldo, certificado de alumno regular o libreta) para validar su acceso.

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